Taci'nin Son Halinden Ortam Dizi Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Taci'nin Son Halinden Ortam Dizi Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 18:01

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 2 Aralık Salı günü hangi paylaşımlar öne çıktı? En çok nelere gülündü?

Başlayalım!

twitter.com

Bazılarında oldukça sınırlı olabiliyor...

twitter.com

İbrahim dalga mı geçiyorsun?

twitter.com

Dünkü derbide de ilginç gelişmeler yaşandı.

twitter.com

Uzmanına sorduk!

twitter.com
Pek Uzak Şehirlik bir ortam değil sanki?

twitter.com

Her şey olabilir...

twitter.com

Uyku önemli.

twitter.com

Geleceğin mesleği...

twitter.com

Sen yabancı mısın?

twitter.com
Böyle insanlar var...

twitter.com

Helal sana!

twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
