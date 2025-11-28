Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar nelere gülmüş?
İyi eğlenceler 🚀
Başlıyoruz!
Cuk oturdu.
Haftanın en çok gülünen şakalarındandı.
Özlendi yalan yok...
Yine de maskeleri hazır etmek lazım.
Kıbrıs'ı bile var.
Bunu gören hangi beyinli oluyor?
Gayet teknik bir soru.
Anlayamazlar!
Babacık diye dolaşıyormuş.
Bir de tespit.
Yeni moda Serenay yalnız...
Ziyan olmamış.
Okuyalım...
Alev emojisi kalktı mı?
🤔
En güzel hediye!
Akraba sayılırlar.
Kapatalım 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
