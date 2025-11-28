onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2025 - 15:29

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Cuk oturdu.

Cuk oturdu.
twitter.com

Haftanın en çok gülünen şakalarındandı.

Haftanın en çok gülünen şakalarındandı.
twitter.com

Mimar Selim Bey mi yaptı?

Özlendi yalan yok...

Özlendi yalan yok...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yine de maskeleri hazır etmek lazım.

Yine de maskeleri hazır etmek lazım.
twitter.com

Kıbrıs'ı bile var.

Kıbrıs'ı bile var.
twitter.com

Bunu gören hangi beyinli oluyor?

Bunu gören hangi beyinli oluyor?
twitter.com

Gayet teknik bir soru.

Gayet teknik bir soru.
twitter.com

Anlayamazlar!

Anlayamazlar!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Babacık diye dolaşıyormuş.

Babacık diye dolaşıyormuş.
twitter.com

Bir de tespit.

Bir de tespit.
twitter.com

Yeni moda Serenay yalnız...

Yeni moda Serenay yalnız...
twitter.com

Ziyan olmamış.

Ziyan olmamış.
twitter.com

Okuyalım...

Okuyalım...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alev emojisi kalktı mı?

Alev emojisi kalktı mı?
twitter.com

🤔

🤔

En güzel hediye!

En güzel hediye!
twitter.com

Akraba sayılırlar.

Akraba sayılırlar.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın