onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Ekonominin Bitmesinden Ünlü Benzeri Kedilere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ekonominin Bitmesinden Ünlü Benzeri Kedilere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 18:43

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 27 Kasım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Nereye kayboluyor bunlar?

Nereye kayboluyor bunlar?
twitter.com

Devam ediyoruz!

Devam ediyoruz!
twitter.com

Yılın kelimesi: yıkılası

Yılın kelimesi: yıkılası
twitter.com

Pikselsiz kul olmaz.

Pikselsiz kul olmaz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraf detayı çok iyi.

Fotoğraf detayı çok iyi.
twitter.com

Üç alabiliyor muyuz?

Üç alabiliyor muyuz?
twitter.com

Ekonomi nereye gidiyor?

Ekonomi nereye gidiyor?
twitter.com

9 canlı...

9 canlı...

İyi yanıt!

İyi yanıt!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın