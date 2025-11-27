onedio
Ergenliğin 32 Yaşa Kadar Sürmesini Kendince Yorumlayan Kişiler

Ergenliğin 32 Yaşa Kadar Sürmesini Kendince Yorumlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 14:34

4 bin kişi üzerinde yapılan beyin taraması bilim dünyasında büyük ses getirdi. İnsanın beyninin 5 ana devreden geçmesinin ortaya çıktığı yeni çalışmanın en çok dikkat çeken başlığı ise insanlarda çocukluk döneminin doğduktan 9 yaşa kadarki evre olduğu ve ergenliğin 9 yaştan 30'lu yaşlara dek uzayabilecek bir süre olduğuydu. Tabii Twitter ahalisi bu yeni çalışmayı da kendine göre yorumladı.

Detaylar şu şekildeydi;

Ergenliğin 32 yaşa kadar uzayabildiği haberi ise şöyle yorumlandı.

twitter.com

Kendisinden örnek veren de oldu.

twitter.com

Endişelenen de var.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
