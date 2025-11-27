Ergenliğin 32 Yaşa Kadar Sürmesini Kendince Yorumlayan Kişiler
4 bin kişi üzerinde yapılan beyin taraması bilim dünyasında büyük ses getirdi. İnsanın beyninin 5 ana devreden geçmesinin ortaya çıktığı yeni çalışmanın en çok dikkat çeken başlığı ise insanlarda çocukluk döneminin doğduktan 9 yaşa kadarki evre olduğu ve ergenliğin 9 yaştan 30'lu yaşlara dek uzayabilecek bir süre olduğuydu. Tabii Twitter ahalisi bu yeni çalışmayı da kendine göre yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ergenliğin 32 yaşa kadar uzayabildiği haberi ise şöyle yorumlandı.
Kendisinden örnek veren de oldu.
Endişelenen de var.
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın