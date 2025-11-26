onedio
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
26.11.2025 - 14:29

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş? Kimler gözlem yeteneğini mizahi bir şekilde yorumlayarak etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Kırık olsa duramazdın.

twitter.com

İkisine de yanabilirsin.

twitter.com

Enflasyondan etkilenmiş.

twitter.com

Bitcoin al!

twitter.com
Soru işareti de gelebilirdi.

twitter.com

Dibi gelmiş.

twitter.com

Aksini iddia etmemiş ki?

twitter.com

Herkesin gizli hayali...

twitter.com

Çok pratik!

twitter.com
Abartmış.

twitter.com

Eski logo ne güzelmiş.

twitter.com

Harika!

twitter.com

Cevabı kendi kendine vermişsin.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
