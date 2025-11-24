32 Yaşına Ayak Basan Hande Erçel'in Yalnızlıktan Dem Vurması Goygoycuların Dilinde
Ünlü oyuncu Hande Erçel, magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Güzelliği, fiziği ve duru gülüşüyle milyonlarca kişinin kalbini kazanan ünlü isim, bugün yeni yaşına girmenin heyecanını yaşıyor. 24 Kasım doğumlu Hande Erçel, 32 yaşına sevdikleriyle beraber girmeyi tercih etti.
2. Sayfa muhabiri Akif Yaman'ın sorularını yanıtlayan doğum günü kızı Hande Erçel'in 'çok yalnızım' sözleri ise sosyal medyanın diline düştü!
Güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel, bugün yeni yaşının heyecanını yaşıyor.
Fakat Erçel'in doğum günündeki "çok yalnızım" sözleri dikkatlerden kaçmadı.
O anları buradan izleyebilirsiniz;
Gelin, şimdi de komik yorumlara bir bakalım.
