onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
32 Yaşına Ayak Basan Hande Erçel'in Yalnızlıktan Dem Vurması Goygoycuların Dilinde

32 Yaşına Ayak Basan Hande Erçel'in Yalnızlıktan Dem Vurması Goygoycuların Dilinde

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 22:33

Ünlü oyuncu Hande Erçel, magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Güzelliği, fiziği ve duru gülüşüyle milyonlarca kişinin kalbini kazanan ünlü isim, bugün yeni yaşına girmenin heyecanını yaşıyor. 24 Kasım doğumlu Hande Erçel, 32 yaşına sevdikleriyle beraber girmeyi tercih etti. 

2. Sayfa muhabiri Akif Yaman'ın sorularını yanıtlayan doğum günü kızı Hande Erçel'in 'çok yalnızım' sözleri ise sosyal medyanın diline düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel, bugün yeni yaşının heyecanını yaşıyor.

Güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel, bugün yeni yaşının heyecanını yaşıyor.

Magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel, bir yandan 'İki Dünya Bir Dilek' yapımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Fiziği, güzelliği ve gülüşüyle milyonların kalbini eriten ünlü isim bugün ise doğum günü heyecanı yaşıyor. Yaklaşık 32 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü paylaşımlarına yer veren ünlü isim, bu özel günü ailesiyle birlikte geçirme kararı aldı. 

Erçel'in bu özel günden yapacağı paylaşımlar ise merakla bekleniyor!

Fakat Erçel'in doğum günündeki "çok yalnızım" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Fakat Erçel'in doğum günündeki "çok yalnızım" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

2.Sayfa muhabiri Akif Yaman'a gülerek 'çok yalnızım' diyen Hande Erçel, bu durumu tiye alarak bir cevap verdi. Erçel 'Hayatımda hiç kimse yok. Güzel. Çok çalıştığım bir dönem. Çalışmaya da devam edeceğim.' dedi.

Hande Erçel'in bu sözlerinden yalnızca 'çok yalnızım' sözleri sosyal medyada paylaşılınca komik yorumlar ise eksik olmadı.

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Gelin, şimdi de komik yorumlara bir bakalım.

Gelin, şimdi de komik yorumlara bir bakalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın