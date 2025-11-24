Oyuncu Oya Başar 'Alemin Kıralı' Dizisindeki Rol Arkadaşı Evrim Akın Hakkında Konuştu

Bez Bebek dizisindeki çocuk oyuncu Asena Keskinci'nin iddialarından sonra, oyuncu Evrim Akın hakkında farklı iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Kimi oyuncu bu iddialara destek olurken kimi oyuncular da Evrim Akın'a destek verdi ve bunun bir karalama çalışması olduğunu söyledi.

Son olarak Gazete Magazin'in muhabirleri, Alemin Kıralı'nda Evrim Akın ile birlikte rol alan Oya Başar'a mikrofon uzattı.

Oya Başar, Evrim Akın hakkında 'Çok saygılı, çok terbiyeli...Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Asla! Asla! Evrim zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle 3 sene çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim.' dedi.