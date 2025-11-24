onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Oya Başar 'Alemin Kıralı' Dizisindeki Rol Arkadaşı Evrim Akın Hakkında Konuştu

Oyuncu Oya Başar 'Alemin Kıralı' Dizisindeki Rol Arkadaşı Evrim Akın Hakkında Konuştu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 21:29

Oyuncu Evrim Akın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından gündemimizden düşmüyor. Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, dizide Nana karakterine hayat veren Evrim Akın hakkında bazı iddialar ortaya attı. Evrim Akın bu iddiaları yalanlarken oyunculardan ve yönetmenlerden farklı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Evrim Akın'la çalışan kimi oyuncu Asena Keskinci'nin iddialarına hak verirken kimi de böyle bir şeyin olmayacağını belirtiyor.

Alem Kıral'ında Evrim Akın ile birlikte rol alan Oya Başar'dan da konuya dair bir yorum geldi.

Kaynak: Gazete Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Oya Başar, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki soruları yanıtladı.

Oyuncu Oya Başar, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki soruları yanıtladı.

Bez Bebek dizisindeki çocuk oyuncu Asena Keskinci'nin iddialarından sonra, oyuncu Evrim Akın hakkında farklı iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Kimi oyuncu bu iddialara destek olurken kimi oyuncular da Evrim Akın'a destek verdi ve bunun bir karalama çalışması olduğunu söyledi. 

Son olarak Gazete Magazin'in muhabirleri, Alemin Kıralı'nda Evrim Akın ile birlikte rol alan Oya Başar'a mikrofon uzattı. 

Oya Başar, Evrim Akın hakkında 'Çok saygılı, çok terbiyeli...Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Asla! Asla! Evrim zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle 3 sene çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim.' dedi.

Evrim Akın'ın olayı nedir, ne olmuştu?

Evrim Akın'ın olayı nedir, ne olmuştu?

Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda isim vermeyerek ancak herkesin bahsettiği kişinin kim olduğunu anlayacağı detaylarla Evrim Akın hakkında iddialar ortaya attı.

Keskinci, dizide Nana karakterine hayat veren Evrim Akın'ın sette kendisine şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu ve halen de babasıyla beraber olduğunu iddia etti. Bu videoların ardından Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin geçmişteki videoları yeniden gündeme geldi. 

Evrim Akın ise Asena Keskinci'nin babasıyla 3 yıldır beraber olduğunu vurguladı, iddiaların ise tamamen asılsız ve yalan olduğunu beyan ettiği bir açıklama yaptı. Fakat Bez Bebek'in diğer oyuncuları da yöneticisi de Keskinci'nin iddialarına hak verdi.

Oya Başar'ın röportajını buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın