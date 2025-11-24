Neden Destek Vermedi? Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'ın Lise Arkadaşı Ünlü Oyuncu Çıktı!
Miss Universe 2025'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, dereceye girememişti. Türkiye'ye döner dönmez soluğu Gel Konuşalım programında alan Ceren Arslan, ünlü bir oyuncuyla ilgili enteresan bir detay paylaştı!
Son zamanların en popüler kadın oyuncularından birinin lise arkadaşı olduğunu söyledi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bu sene Miss Universe'de ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, sosyal medyada kısa sürede çok sevilen isimlerden oldu.
Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, soluğu TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında aldı.
İşte o anlar:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
