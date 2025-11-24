Neden Destek Vermedi? Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'ın Lise Arkadaşı Ünlü Oyuncu Çıktı!

Final gecesinde iyi bir sıralamaya girmek ve ülkemizi layığıyla temsil etmek için elinden geleni yapan Ceren Arslan, asaleti, güzelliği ve dimdik duruşuyla ilk günden Türkiye'nin gönlünde taht kurmayı başardı. Fakat ne yazık ki yarışmada ilk 30'a giremedi.

Birkaç kez yakınlarına ve tanıdıklarına sitem eden Ceren Arslan, yarışma boyunca destek rica etmişti. İlk 30'a girememesi de sosyal medyada 'haksızlık' olarak yorumlanmıştı.

Güzellik derecesi alamayan Ceren Arslan, tüm bu tartışmalar arasında değerli bir başarıya imza atarak yarışmada “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçilmişti.