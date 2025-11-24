onedio
Neden Destek Vermedi? Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'ın Lise Arkadaşı Ünlü Oyuncu Çıktı!

Neden Destek Vermedi? Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'ın Lise Arkadaşı Ünlü Oyuncu Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.11.2025 - 15:25

Miss Universe 2025'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, dereceye girememişti. Türkiye'ye döner dönmez soluğu Gel Konuşalım programında alan Ceren Arslan, ünlü bir oyuncuyla ilgili enteresan bir detay paylaştı!

Son zamanların en popüler kadın oyuncularından birinin lise arkadaşı olduğunu söyledi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu sene Miss Universe'de ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, sosyal medyada kısa sürede çok sevilen isimlerden oldu.

Bu sene Miss Universe'de ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, sosyal medyada kısa sürede çok sevilen isimlerden oldu.

Final gecesinde iyi bir sıralamaya girmek ve ülkemizi layığıyla temsil etmek için elinden geleni yapan Ceren Arslan, asaleti, güzelliği ve dimdik duruşuyla ilk günden Türkiye'nin gönlünde taht kurmayı başardı. Fakat ne yazık ki yarışmada ilk 30'a giremedi. 

Birkaç kez yakınlarına ve tanıdıklarına sitem eden Ceren Arslan, yarışma boyunca destek rica etmişti. İlk 30'a girememesi de sosyal medyada 'haksızlık' olarak yorumlanmıştı. 

Güzellik derecesi alamayan Ceren Arslan, tüm bu tartışmalar arasında değerli bir başarıya imza atarak yarışmada “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçilmişti.

Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, soluğu TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında aldı.

Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, soluğu TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında aldı.

Program sunucularıyla oldukça samimi bir sohbet gerçekleştiren Ceren Arslan, enteresan da bir detay paylaştı. 

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun lise arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Arslan, 'Aynı liseden mezunuz. İkimiz de anılan insanlardık hatta bazen benzetiyorlardı. Beraber dil bölümündeydik.' açıklamasında bulundu. 

Kendisinden gelecek bir aramanın tatlı olabileceğini belirten Ceren Arslan, 'Yine de kırgın değilim ona' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
