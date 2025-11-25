onedio
Her Rolün İnsanı Farah Zeynep'ten Acı Tespitlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 18:19

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu Salı hangi paylaşımlar öne çıkmış? Nelere gülünmüş?

Başlayalım!

twitter.com

İnsanın aklına iç sıkıntısı geliyor.

twitter.com

Sosyalleşmek önemli tabii...

İnsan alıştıra alıştıra gösterir.

twitter.com

Yabancılara sormak lazım.

twitter.com
Bunu da kaçırmazsınız!

twitter.com

Peki çay koydun mu?

twitter.com

Her seferinde güldüren o şaka...

twitter.com

Bazı dertler de şöyle;

twitter.com

Harika!

twitter.com
Devam ediyoruz.

twitter.com

İnsan Bitcoin alır.

twitter.com

Kapatalım!

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
