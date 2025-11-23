Mükemmel Denk Geliş: Yurtta Kalan Bir Kızın "Babamın Numarası" Diye Salladığı Numara X Kullanıcısının Çıktı!
'Bu yılın en komik X (Twitter) olayı!' denilen olayı okumaya hazır mısınız? Yurtta kalan bir kız öğrenci, yurt yönetimine babasının numarasını vermek yerine başka bir numara salladı. Fakat gelin görün ki bu numara, bir X kullanıcısına ait çıktı. Aldığı mesajları tek tek paylaşan X kullanıcısı, yıllar sonra Tuğçe adında bir kızı olduğunu öğrenmiş gibi davranmaya başlayınca ise olanlar oldu!
Bütün X ahalisi, adeta dizi izler gibi paylaşımları yakından takip etti.
Gelin bakalım neler yaşanmış?
Her şey, Tuğçe isimli bir öğrencinin numara sallamasıyla başladı.
Mesajı alan kişi, kendisini biraz fazla kaptırdı :)
"Kesin annesi olacak o kadından alıyor bu numara sallama akıllarını."
"Tuğçe kızım çok endişeleniyorum. Lütfen artık bana ulaş."
Üstelik Tuğçe'nin kırdığı yatağın parası bile gönderildi.
Acaba Tuğçe tüm bunlar yaşanırken gizli gizli takip ediyor muydu?
"Biyolojik babası o." 😂
Olay öyle bir hal aldı ki kullanıcının adı "Tuğçe'nin babası"na çıktı.
Sonunda beklenen paylaşım da geldi! Tuğçe'nin tweetleri gördüğü ortaya çıktı.
Bu kez de yıllar sonra kızıyla kavuşan (!) babayı bir heyecan bastı.
Tuğçe'nin erkek arkadaşı yandı :)
"Evlat"
😂😂😂
Baba kız yıllar sonra buluştu :)
Kız babası olmak o kadar kolay değil.
Bakalım Tuğçe ve 'yeni' babasının hikayesi nasıl ilerleyecek? :)
Tuğçe'nin erkek arkadaşının işi de zor bu arada!
😂😂😂
"Bu olay kurgu" diyenler için bir yorumu da böyle bırakalım;
