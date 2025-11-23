Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Elbette bu hafta da sosyal medyada akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimi kullanıcı düştüğü gülünç durumu kimi kullanıcı da yaptığı bir tespiti paylaştı. Özellikle X'te yine herkesin gündeminde olan konular vardı. Mesela yemek tweetleri!
Bu hafta attıkları komik yemekli tweetlerle güldürmeyi başaran onlarca kullanıcı vardı.
Hazırsanız, haftanın en komik yemek paylaşımlarına beraber bakalım.
İlk tweetimize muhtemelen siz de hak vereceksiniz.
Benzetmelerle devam! 😂
Kimin aklına geldiyse sağ olsun.
😂😂😂
Yumruk mantıklıymış.
😂😂😂
"Kalanlar duş başlığına benzedi..."
Karadenizliler alınmasın ama...😂
👇🏻
Bizim çaykoliklik.
👇🏻
👇🏻
Tavukları görene kadar her şey normal.
😂😂😂
Yarın sabah korkunç düşlerinden uyanacaktı halbuki.
Orcik ismini ilk kez duyanlar burada mı?
Haftaya görüşmek üzere! 😂
