onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.11.2025 - 16:44

Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Elbette bu hafta da sosyal medyada akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimi kullanıcı düştüğü gülünç durumu kimi kullanıcı da yaptığı bir tespiti paylaştı. Özellikle X'te yine herkesin gündeminde olan konular vardı. Mesela yemek tweetleri!

Bu hafta attıkları komik yemekli tweetlerle güldürmeyi başaran onlarca kullanıcı vardı.

Hazırsanız, haftanın en komik yemek paylaşımlarına beraber bakalım.

İlk tweetimize muhtemelen siz de hak vereceksiniz.

İlk tweetimize muhtemelen siz de hak vereceksiniz.
twitter.com

Benzetmelerle devam! 😂

Benzetmelerle devam! 😂
twitter.com

Kimin aklına geldiyse sağ olsun.

Kimin aklına geldiyse sağ olsun.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Yumruk mantıklıymış.

Yumruk mantıklıymış.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

"Kalanlar duş başlığına benzedi..."

"Kalanlar duş başlığına benzedi..."
twitter.com

Karadenizliler alınmasın ama...😂

Karadenizliler alınmasın ama...😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bizim çaykoliklik.

Bizim çaykoliklik.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tavukları görene kadar her şey normal.

Tavukları görene kadar her şey normal.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Yarın sabah korkunç düşlerinden uyanacaktı halbuki.

Yarın sabah korkunç düşlerinden uyanacaktı halbuki.
twitter.com

Orcik ismini ilk kez duyanlar burada mı?

Orcik ismini ilk kez duyanlar burada mı?
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere! 😂

Haftaya görüşmek üzere! 😂
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın