Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Elbette bu hafta da sosyal medyada akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimi kullanıcı düştüğü gülünç durumu kimi kullanıcı da yaptığı bir tespiti paylaştı. Özellikle X'te yine herkesin gündeminde olan konular vardı. Mesela yemek tweetleri!

Bu hafta attıkları komik yemekli tweetlerle güldürmeyi başaran onlarca kullanıcı vardı.

Hazırsanız, haftanın en komik yemek paylaşımlarına beraber bakalım.