Gece Yarısı Ortaya Çıkan Araştırmacı Kişilikten Bir Nefeste Geçen Kasım Ayına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
22.11.2025 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Çenemize hakim olabiliriz, mimiklerimize asla.

twitter.com

Normalde her şeye üşenirken gece yarısı araştırma yapmaya neden üşenmiyoruz?

twitter.com

X halkı gündemi es geçiyor tabii ki.

twitter.com

👇

twitter.com
Konu açılmışken o meşhur tartışmayı açalım; karpuz mu kavun mu?

twitter.com

Maalesef doğru.

twitter.com

Yeni yıl geliyor arkadaşlar, Ocak'tan buraya ne zaman geldik?

twitter.com

Bunu söyleyen kişi olmak da var.

Doğru kişiye anlatıyor kesinlikle.

twitter.com
👇

twitter.com

👇

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

