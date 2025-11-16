onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çağrı Atmak, Fotoğrafsız Facebook, MSN: Bir İçerik Üreticisi Sadece Bir Neslin Hatırlayacağı Şeyleri Paylaştı

Çağrı Atmak, Fotoğrafsız Facebook, MSN: Bir İçerik Üreticisi Sadece Bir Neslin Hatırlayacağı Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 13:12

İçerik Devam Ediyor

Gençliği 2000'li yıllara denk gelenler, teknolojinin ilklerine şahit oldu. Bu dönem, teknolojik ilerlemenin hız kazandığı ve hayatımızın her alanına nüfuz etmeye başladığı bir dönemdi. Bu dönemde genç olanlar, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde birçok ilkleri deneyimleme şansı buldu. Bu elbette onların teknolojiye olan bakış açılarını ve hayata dair algılarını şekillendirdi. O dönem bizim için heyecan verici olan pek çok gelişme bugün yeni teknolojilerle birlikte eski birer anı olarak kaldı. 

Bir içerik üreticisi, teknolojinin ilklerini deneyimleyen neslin hatırlayabileceği şeyleri paylaştı. Video pek çok kişiyi gençlik yıllarına götürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRC62K...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Sadece 10.000 SMS için arkadaşından 10 kontör isteyen anlar bizi…”

“Sadece 10.000 SMS için arkadaşından 10 kontör isteyen anlar bizi…”

Şimdi bize çok ilkel görünen, fotoğrafsız Facebook kullanmak, sadece telefonu çaldırarak haberleşmek o dönemde hepimiz için fazlasıyla heyecan vericiydi. Peki siz o döneme ait hangi detayları hatırlıyorsunuz? Yorumlarda hep birlikte o yıllara geri gidelim.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın