Bir Cilt Bakım Uzmanı Son Dönemin Popüler "Gece Rutini" Videolarını Yorumladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRAEZw...
Son dönemde sosyal medyada 'gece rutini' videoları oldukça popüler bildiğiniz üzere. Gece uyumadan önce sayısız hazırlık yapan kadınlar, uyandıklarında da dakikalarca yüzlerine ve saçlarına sardığı ürünleri açıyor. Sabah güne hazır uyanmak için yapılan bu hazırlık dışardan oldukça konforsuz görünse de her geçen gün daha da yayılıyor. Peki bu uzun hazırlık ne kadar ise yarıyor?
Bir cilt bakım uzmanı, o videolardan birini izleyerek tek tek uygulamaları yorumladı. Söyledikleri, bu rutinlere merak salanları biraz üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu eziyeti çekmeye değer mi?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın