Bir Cilt Bakım Uzmanı Son Dönemin Popüler "Gece Rutini" Videolarını Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2025 - 20:09

Son dönemde sosyal medyada 'gece rutini' videoları oldukça popüler bildiğiniz üzere. Gece uyumadan önce sayısız hazırlık yapan kadınlar, uyandıklarında da dakikalarca yüzlerine ve saçlarına sardığı ürünleri açıyor. Sabah güne hazır uyanmak için yapılan bu hazırlık dışardan oldukça konforsuz görünse de her geçen gün daha da yayılıyor. Peki bu uzun hazırlık ne kadar ise yarıyor?

Bir cilt bakım uzmanı, o videolardan birini izleyerek tek tek uygulamaları yorumladı. Söyledikleri, bu rutinlere merak salanları biraz üzdü.

"Bu eziyeti çekmeye değer mi?"

Son dönemde çok satılan çene maskelerinin kalıcı bir etki sağlamayacağını belirten kadın, sadece kısa bir süreliğine ödemi azaltabileceğini belirtti. Kinezyo bantları ile iligili benze bir açıklama yaptı. Kas aktivitesinde değişim sağlamak amacıyla fizyoterapi de kullanılan bu bantlar son dönemde ciltte de kullanılmaya başlandı. Bu bantların sadece ciltte olduğu süre boyunca etkisi olduğunu, kırışıklıkta kalıcı bir etki sağlamayacağını söyledi.

