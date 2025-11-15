Bir Cilt Bakım Uzmanı Son Dönemin Popüler "Gece Rutini" Videolarını Yorumladı

Son dönemde sosyal medyada 'gece rutini' videoları oldukça popüler bildiğiniz üzere. Gece uyumadan önce sayısız hazırlık yapan kadınlar, uyandıklarında da dakikalarca yüzlerine ve saçlarına sardığı ürünleri açıyor. Sabah güne hazır uyanmak için yapılan bu hazırlık dışardan oldukça konforsuz görünse de her geçen gün daha da yayılıyor. Peki bu uzun hazırlık ne kadar ise yarıyor?

Bir cilt bakım uzmanı, o videolardan birini izleyerek tek tek uygulamaları yorumladı. Söyledikleri, bu rutinlere merak salanları biraz üzdü.