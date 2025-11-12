Yanak İnceltme Operasyonu Geçiren Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle her gün yeni bir güzellik trendi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte estetik cerrahi ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte hemen hemen her güzellik standardına uygun yeni bir estetik işlem ortaya çıkıyor. Eskiden yalnızca birkaç işlemle sınırlı olan müdahaleler şimdi oldukça çeşitlendi. Hatta daha önce kendisinde herhangi bir problem görmeyenler bile bu işlemler moda oldukça, görüntülerinden rahatsız olabiliyorlar.

Bir kadın, yanak inceltme operasyonundan sonra yaşadığı değişimi paylaştı. Fakat yanak inceltmeyi gereksiz bulanlar işlemin sonucunu pek de beğenmedi.