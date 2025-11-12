onedio
Yanak İnceltme Operasyonu Geçiren Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 13:22

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle her gün yeni bir güzellik trendi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte estetik cerrahi ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte hemen hemen her güzellik standardına uygun yeni bir estetik işlem ortaya çıkıyor. Eskiden yalnızca birkaç işlemle sınırlı olan müdahaleler şimdi oldukça çeşitlendi. Hatta daha önce kendisinde herhangi bir problem görmeyenler bile bu işlemler moda oldukça, görüntülerinden rahatsız olabiliyorlar. 

Bir kadın, yanak inceltme operasyonundan sonra yaşadığı değişimi paylaştı. Fakat yanak inceltmeyi gereksiz bulanlar işlemin sonucunu pek de beğenmedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"50 yaşına gelince zaten eriyecek"

"50 yaşına gelince zaten eriyecek"

Günümüzde ince yanaklar, keskin çene ve belirgin elmacık kemikleri moda bildiğiniz üzere. Bunun için de bişektomi operasyonuna başvuruluyor. Bu işlemle yanaktaki fazla yağlar alınarak istenen yüz şekline kavuşuluyor. İşlem yüz şeklini tamamen değiştiriyor. Fakat bu işlemi beğenenler kadar karşı olanlar da var. Belli bir yaştan sonra zaten yüzdeki yağlar eridiğinden bu işlemin kişiyi yaşlı gösterdiği düşünülüyor. Peki sizce bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
