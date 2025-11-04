onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gencin Geçirdiği Burun Estetiği ile Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir Gencin Geçirdiği Burun Estetiği ile Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 14:17

İçerik Devam Ediyor

Burun estetiği, günümüzde oldukça popüler ve yaygın bir uygulama haline geldi. Artık insanlar, kendi estetik anlayışlarına ve kişisel tercihlerine göre şekillendirilebilen burunlara sahip olabiliyorlar. Bu durum, kişisel görünümüne önem veren ve kendini daha iyi hissetmek isteyen birçok kişi için büyük bir avantaj. Özellikle sağlık açısından yapılan uygulamalar oldukça olumlu sonuçlar veriyor. 

Bir gencin yaptırdığı burun estetiği sosyal medyada viral oldu. Gencin yaşadığı değişim beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya güzellik algılarını etkiliyor.

Sosyal medya güzellik algılarını etkiliyor.

Estetikler geçmişte yalnızca problemli ya da gerçekten şekil olarak rahatsız eden durumlarda gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise sadece günümüz moda anlayışına uymak için bile bıçak altına yatılabiliyor. Öyle ki bir estetiği yaptırmadan önce sahip olmak istediğiniz tarz önceden konuşuluyor, kararlaştırılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın