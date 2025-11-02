Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Burun estetiği artık günümüzde oldukça sıradan ve basit bir işlem. Eskiden yalnızca ünlülerin ya da zenginlerin yaptırabildiği bir operasyonken şimdi akılalmaz derecede yaygınlaştı. Günümüzde estetik kaygıların ve dış görünüşe verilen önemin fazla artmasıyla insanlar, istedikleri görünüşe kavuşmak için bu yöntemleri deniyor. Fakat bildiğiniz üzere ücretleri de bir hayli yüksek.
Devlet hastanesinde burun estetiği yaptıran bir kadın, yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim ve sadece günler sonra bile herhangi bir şişlik ve morluğun kalmamış olması beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet hastanelerinde estetik ücretsiz mi?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın