Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 08:30

Burun estetiği artık günümüzde oldukça sıradan ve basit bir işlem. Eskiden yalnızca ünlülerin ya da zenginlerin yaptırabildiği bir operasyonken şimdi akılalmaz derecede yaygınlaştı. Günümüzde estetik kaygıların ve dış görünüşe verilen önemin fazla artmasıyla insanlar, istedikleri görünüşe kavuşmak için bu yöntemleri deniyor. Fakat bildiğiniz üzere ücretleri de bir hayli yüksek. 

Devlet hastanesinde burun estetiği yaptıran bir kadın, yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim ve sadece günler sonra bile herhangi bir şişlik ve morluğun kalmamış olması beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Devlet hastanelerinde estetik ücretsiz mi?

Devlet hastanelerinde estetik son yıllarda yapılmaya başlandı. Devlet hastanelerinde de oldukça başarılı ve deneyimli doktorlarımız var. Eğer nefes problemi, kırık gibi sağlık amaçlı bir operasyona giriyorsanız bundan bir ücret talep edilmez. Fakat bu operasyonla birlikte bir de estetik işlem uygulatacaksanız bununla ilgili ek ücret talep edilir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
