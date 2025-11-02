Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Burun estetiği artık günümüzde oldukça sıradan ve basit bir işlem. Eskiden yalnızca ünlülerin ya da zenginlerin yaptırabildiği bir operasyonken şimdi akılalmaz derecede yaygınlaştı. Günümüzde estetik kaygıların ve dış görünüşe verilen önemin fazla artmasıyla insanlar, istedikleri görünüşe kavuşmak için bu yöntemleri deniyor. Fakat bildiğiniz üzere ücretleri de bir hayli yüksek.

Devlet hastanesinde burun estetiği yaptıran bir kadın, yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim ve sadece günler sonra bile herhangi bir şişlik ve morluğun kalmamış olması beğeni topladı.