Bambaşka Biri Olmuş: Saç Ektiren İçerik Üreticisi Zeph Sanders 11 Ayda Saçlarının Geldiği Hali Paylaştı

Saç ekimi son yıllarda oldukça popüler bir işlem. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte hem daha konforlu hem de daha net sonuçlar veren bir hale geldi. Saç ekimi, belli bir yaştan sonra saç kaybı yaşayan bireyler için en etkili çözüm. İşlemin kalıcı olması ise bir başka tercih sebebi oluyor. Özellikle ülkemiz bu konuda oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Pek çok yerde yeni saç ekmi yaptırmış bandajlı turiste rastlamamız mümkün.

İçerik Üreticisi Zeph Sanders de saç ekimi yaptırdı. Saçlarının 11 ayda geldiği hali paylaşan Sanders'in değişimi beğeni topladı.