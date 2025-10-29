Bambaşka Biri Olmuş: Saç Ektiren İçerik Üreticisi Zeph Sanders 11 Ayda Saçlarının Geldiği Hali Paylaştı

Saç ekimi son yıllarda oldukça popüler bir işlem. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte hem daha konforlu hem de daha net sonuçlar veren bir hale geldi. Saç ekimi, belli bir yaştan sonra saç kaybı yaşayan bireyler için en etkili çözüm. İşlemin kalıcı olması ise bir başka tercih sebebi oluyor. Özellikle ülkemiz bu konuda oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Pek çok yerde yeni saç ekmi yaptırmış bandajlı turiste rastlamamız mümkün.
İçerik Üreticisi Zeph Sanders de saç ekimi yaptırdı. Saçlarının 11 ayda geldiği hali paylaşan Sanders'in değişimi beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saç ekimi nasıl yapılıyor? Güvenli mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın