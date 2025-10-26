Şekeri Hayatından Tamamen Çıkaran Kadın 5 Ayda Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Şeker başta Canan Karatay olmak üzere, bazı diyetisyenler ve sağlıkçılar tarafından 'en tatlı zehir' olarak tanımlanıyor bildiğiniz üzere. Cilt sorunlarından kilo problemine kadar pek çok sağlık probleminin sebebi olarak gösteriliyor. Pek çok insan şekeri hayatından çıkartmayı bir meydan okumaya dönüştürdü. Özellikle 21 gün boyunca hiç şeker tüketmeyerek alışkanlığı kırmaya çalışıyor.

Bir kadın şekeri hayatından çıkarttı ve 5 ay boyunca tüketmedi. Yaşadığı değişimi ise sosyal medya hesabından paylaşarak bunu yapmak isteyenlere fikir verdi.