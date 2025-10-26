onedio
Şekeri Hayatından Tamamen Çıkaran Kadın 5 Ayda Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
26.10.2025 - 11:48

Şeker başta Canan Karatay olmak üzere, bazı diyetisyenler ve sağlıkçılar tarafından 'en tatlı zehir' olarak tanımlanıyor bildiğiniz üzere. Cilt sorunlarından kilo problemine kadar pek çok sağlık probleminin sebebi olarak gösteriliyor. Pek çok insan şekeri hayatından çıkartmayı bir meydan okumaya dönüştürdü. Özellikle 21 gün boyunca hiç şeker tüketmeyerek alışkanlığı kırmaya çalışıyor. 

Bir kadın şekeri hayatından çıkarttı ve 5 ay boyunca tüketmedi. Yaşadığı değişimi ise sosyal medya hesabından paylaşarak bunu yapmak isteyenlere fikir verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Değer mi değmez mi?

Şekeri bırakmanın uyku kalitesini artırdığı, bağışıklığı güçlendirdiği, ruh halini dengelediği ve cilt problemlerini düzelttiği biliniyor. Şekeri bırakan kadın da cildinde meydana gelen değişimi paylaştı. Kimileri cildin parlaklığının gerçekten arttığını düşünürken kimileri ise 5 ay için kayda değer bir değişiklik görmediklerini belirtti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şekeri bırakabilir miydiniz?

