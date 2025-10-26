Durakta Video Çeken Bir Sosyal Medya Kullanıcısına Bir Kadın "Ben Gözükmek İstemiyorum" Diyerek Tepki Gösterdi

Günümüzde artık fotoğraf ve video çekmek hayatımızın bir parçası. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşanlar var. Yolda yürürken bile sayısız video ve fotoğrafa dahil olabiliyoruz. Elbette bu da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kimileri bu şekilde sosyal medyada görülmek istemiyor. Fakat çoğu zaman farkında bile olamıyoruz.
Bir kadın durakta beklerken videoya çıkan başka bir kadından tepki geldi. 'Ben gözükmek istemiyorum' diyen kadına pek çok kişi hak verirken, aralarında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Peki bir suç teşkil ediyor mu?
