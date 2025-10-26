onedio
Durakta Video Çeken Bir Sosyal Medya Kullanıcısına Bir Kadın "Ben Gözükmek İstemiyorum" Diyerek Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
26.10.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 26.10.2025 - 10:33

Günümüzde artık fotoğraf ve video çekmek hayatımızın bir parçası. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşanlar var. Yolda yürürken bile sayısız video ve fotoğrafa dahil olabiliyoruz. Elbette bu da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kimileri bu şekilde sosyal medyada görülmek istemiyor. Fakat çoğu zaman farkında bile olamıyoruz. 

Bir kadın durakta beklerken videoya çıkan başka bir kadından tepki geldi. 'Ben gözükmek istemiyorum' diyen kadına pek çok kişi hak verirken, aralarında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bir suç teşkil ediyor mu?

Kamusal bir alanda birinin çektiği bir video ya da fotoğrafta görünmenizin hukuki olarak bir yaptırımı yok. Fakat görüntü sizin özel hayatınıza müdahale edecek, sizi rezil ya da teşhir edecek bir görüntüyse durum değişiyor. Bu Tük Medeni Kanunun 24-25. maddesine göre kişilik haklarına saldırı sayılıyor ve manevi tazminat talebinde bulunabiliyorsunuz. Ayırca 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçu kapsamına da girebilir. Ayrıca KVKK'ya göre görüntü kişisel veri olduğundan rızanız dışında paylaşılamaz.

