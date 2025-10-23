Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Gören Bir Kadın Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Psikolojik rahatsızlıklar, genel olarak gözardı ediliyor ya da ciddiye alınmıyor. Aslında hem bireysel hem de toplumsal hayatı ciddi anlamda etkileyebilen problemler. Bu rahatsızlıkların hafife alınması, bireylerin yaşam kalitelerini düşürürken, toplumun genel sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü bir kişinin psikolojik rahatsızlığı, tüm çevresini etkileyebiliyor.

Kendi isteği ile psikiyatri hastanesinde tedaviye başlayan bir kadın, hastanedeki bir gününü paylaştı. Kadının tedavi konusundaki isteği ve azmi beğeni topladı.