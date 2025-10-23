onedio
Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Gören Bir Kadın Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Gören Bir Kadın Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.10.2025 - 15:30

Psikolojik rahatsızlıklar, genel olarak gözardı ediliyor ya da ciddiye alınmıyor. Aslında hem bireysel hem de toplumsal hayatı ciddi anlamda etkileyebilen problemler. Bu rahatsızlıkların hafife alınması, bireylerin yaşam kalitelerini düşürürken, toplumun genel sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü bir kişinin psikolojik rahatsızlığı, tüm çevresini etkileyebiliyor. 

Kendi isteği ile psikiyatri hastanesinde tedaviye başlayan bir kadın, hastanedeki bir gününü paylaştı. Kadının tedavi konusundaki isteği ve azmi beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm detayları paylaştı.

Tüm detayları paylaştı.

Kendisinin öfke problemi olduğunu, alkol aldığında da almadığında da sinirli olduğunu belirten kadın, hastaneye kendi isteğiyle yattığını söyledi. Ücretler konusunda da bilgi veren kadın, hastanenin tüm imkanlarını tek tek paylaştı. Video, bu konuda kararsızlık yaşayanlara ya da ilk kez görenlere fikir verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

