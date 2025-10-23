Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Gören Bir Kadın Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Psikolojik rahatsızlıklar, genel olarak gözardı ediliyor ya da ciddiye alınmıyor. Aslında hem bireysel hem de toplumsal hayatı ciddi anlamda etkileyebilen problemler. Bu rahatsızlıkların hafife alınması, bireylerin yaşam kalitelerini düşürürken, toplumun genel sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü bir kişinin psikolojik rahatsızlığı, tüm çevresini etkileyebiliyor.
Kendi isteği ile psikiyatri hastanesinde tedaviye başlayan bir kadın, hastanedeki bir gününü paylaştı. Kadının tedavi konusundaki isteği ve azmi beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm detayları paylaştı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın