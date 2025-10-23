Doğallığa Dönüş Başlıyor: Yıllar Sonra Meme İmplantlarını Çıkartan İçerik Üreticisi Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Son zamanlarda estetik operasyonlarının popülerliği artmış olsa da, doğallığın değeri yeniden anlaşılmaya başlandı. Estetik cerrahiye olan yoğun ilginin ardından, insanlar artık doğal güzelliklerine dönme eğiliminde. Tüm dünyaya estetik çılgınlığını yayan Kardashian ailesi de abartılı estetiklerinden kurtuldu ve doğal bir görünüme dönmeye başladı bildiğiniz üzere.

Estetik işlemler ilk başta güzel gelse de daha sonra çeşitli komplikasyonlara sebep olabiliyor ya da konforu bozabiliyor. Meme implantını çıkartan Bethany Dobson da yaşadığı rahatlamayı, “Evet memem yok ama umurumda değil. Kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Tek pişmanlığım bunu daha önce yapmamak.” sözleriyle anlattı.