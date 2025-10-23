onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Doğallığa Dönüş Başlıyor: Yıllar Sonra Meme İmplantlarını Çıkartan İçerik Üreticisi Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Doğallığa Dönüş Başlıyor: Yıllar Sonra Meme İmplantlarını Çıkartan İçerik Üreticisi Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.10.2025 - 10:55

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere estetik son yıllarda neredeyse bir çılgınlık haline geldi. Sosyal medyanın da etkisiyle tek tip güzellik anlayışı yaygınlaştı. Eskiden insanlar sadece beğenmedikleri bölgeler için estetik yaptırdığında bile bu durum büyük bir olaya dönüşürken, şimdi insanlar yalnızca moda olduğu için bıçak altına yatabiliyor. Bunda estetik operasyonların oldukça kolaylaşmasının da etkisi büyük. İnsanlar sadece öğle arasında bile estetik yaptırıp ardından işine dönebiliyor. Fakat ani bir kararla alınan kararlar sonrasında pişmanlık yaratabiliyor. 

Yıllar sonra meme implantlarından kurtulan Bethany Dobson isimli içerik üreticisi, yaşadığı değişimi paylaştı. Gelen yorumların ardından Dobson, memesinin olmamasının umrunda olmadığını, kendisini daha sağlıklı hissettiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Tek pişmanlığım bunu daha önce yapmamak.”

"Tek pişmanlığım bunu daha önce yapmamak.”

Son zamanlarda estetik operasyonlarının popülerliği artmış olsa da, doğallığın değeri yeniden anlaşılmaya başlandı. Estetik cerrahiye olan yoğun ilginin ardından, insanlar artık doğal güzelliklerine dönme eğiliminde. Tüm dünyaya estetik çılgınlığını yayan Kardashian ailesi de abartılı estetiklerinden kurtuldu ve doğal bir görünüme dönmeye başladı bildiğiniz üzere. 

Estetik işlemler ilk başta güzel gelse de daha sonra çeşitli komplikasyonlara sebep olabiliyor ya da konforu bozabiliyor. Meme implantını çıkartan Bethany Dobson da yaşadığı rahatlamayı, “Evet memem yok ama umurumda değil. Kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Tek pişmanlığım bunu daha önce yapmamak.” sözleriyle anlattı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın