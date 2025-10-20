onedio
30 Yaş Gençleşti: Aynı Anda Birkaç Estetik Operasyon Geçiren Kadın İnanılmaz Değişimiyle Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 22:32

Estetik operasyonlarla gençleşmek artık çok basit.  Birden fazla operasyonun tek seferde uygulanmasıyla, birey kısa sürede tamamen yeni bir görünüme kavuşabiliyor. Bu dönüşüm aslında, kişinin kendine olan güvenini artırırken, yaşam kalitesini de olumlu yönde etkiliyor. Ancak estetik operasyonlara ulaşamıyor olmak ise daha büyük bir yıkıma sebep oluyor. Ayrıca bu operasyonların profesyonel ve deneyimli bir estetik cerrah tarafından yapılması da çok önemli. Çünkü hem operasyon hem de iyileşme süreci zorlu olabiliyor. 

Bir kadın, aynı anda yaptırdığı birkaç estetikle yaşadığı büyük değişimi paylaştı. Ortaya çıkan değişim ise beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

30 yaş birden gençleşti. Peki aynı anda yapılan bu operasyonlar tehlikeli mi?

Aynı anda yapılan çoklu estetik operasyonlar, doğru planlandığında oldukça etkili ve pratik olabiliyor. Ancak elbette her ameliyat gibi bazı riskleri de var. Tek anesteziyle birden fazla işlem yapmak ciddi bir avantaj. Fakat aynı anda birden çok işlemin yapılması operasyon süresini uzattığından vücut için ek bir stres oluşturabiliyor. Bu da kan kaybı, enfeksiyon, pıhtı oluşumu veya geç iyileşme gibi komplikasyon risklerini artırabiliyor. Sağlık durumu uygun olmayan kişilerde bu riskler daha tehlikeli bir hale geliyor. Bu nedenle çoklu estetik ameliyatlar, dikkatle planlanmalı ve yalnızca uygun hastalara yapılmalı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
withlove_

Oh be icim açıldı, her estetik facia ile sonuclanmaz 🤙