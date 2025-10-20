onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Urfalı Annesinin Meme Piercing'ine Verdiği Tepkiyi Paylaştı

20.10.2025 - 17:55 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 18:05

Piercing, gençler arasında her dönem popüler olmayı başarıyor. Birçok kişi gençliğinde piercinglerin hevesine kapılıyor. Ancak, aileler genellikle bu konuda çekinceli oluyor. Piercing konusunda aileler her nesilde, gençlerle ters düşüyor. Bu durum, gençler ve aileleri arasında çatışmalara yol açabiliyor. Bu çatışmaların sebebi genellikle kuşaklar arası farklı bakış açıları ve anlayışlar oluyor. Belki de kendileri de gençliklerinde benzer heveslere kapılan aileler, çocuklarına bu noktada şiddetle karşı çıkabiliyor. 

Bir genç kız, annesine meme piercingini gösterdiği anları paylaştı. Annesinin yüz ifadesi ve tepkisi tüm hislerini anlatmaya yetti.

Meme piercing son yıllarda oldukça popüler.

Hatta piercing yaptırmak istemeyenler için piercinglerin görünümlü meme ucu bantları bile satılıyor. Piercing'ler arasında en çok acı verenlerden biri olduğu bilinen meme ucu piercinginin iyileşme süresi de uzun. Peki siz yaptırmayı düşünür müydünüz?

