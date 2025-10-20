Kolajen, Yüz Bantlama, Soğuk Duş: Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Son dönemde, özellikle sosyal medyada pek çok güzellik uygulaması trend oluyor. Pek çok kişi 'günlük rutinim' diyerek saysısız güzellik uygulaması paylaşıyor. Yüz bantlama, soğuk duş, çeşitli kolajen takviyeleri, korse gibi pek çok uygulama giderek yaygınlaşıyor. Kimileri bu uygulamalardan sonuç aldıklarını söylüyor kimileri ise hayal kırıklığına uğruyor. Peki bu uygulamalar gerçekten işe yarıyor mu?

Bir plastik cerrah sosyal medyada yayılan popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Doktorun yorumları bazılarını hayal kırıklığını uğrattı.