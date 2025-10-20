Kolajen, Yüz Bantlama, Soğuk Duş: Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPLPMX...
Son dönemde, özellikle sosyal medyada pek çok güzellik uygulaması trend oluyor. Pek çok kişi 'günlük rutinim' diyerek saysısız güzellik uygulaması paylaşıyor. Yüz bantlama, soğuk duş, çeşitli kolajen takviyeleri, korse gibi pek çok uygulama giderek yaygınlaşıyor. Kimileri bu uygulamalardan sonuç aldıklarını söylüyor kimileri ise hayal kırıklığına uğruyor. Peki bu uygulamalar gerçekten işe yarıyor mu?
Bir plastik cerrah sosyal medyada yayılan popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Doktorun yorumları bazılarını hayal kırıklığını uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüz bantlama sıfır puan alırken buz uygulaması oldukça yüksek puan aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın