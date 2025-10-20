onedio
Kolajen, Yüz Bantlama, Soğuk Duş: Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Kolajen, Yüz Bantlama, Soğuk Duş: Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 18:17

Son dönemde, özellikle sosyal medyada pek çok güzellik uygulaması trend oluyor. Pek çok kişi 'günlük rutinim' diyerek saysısız güzellik uygulaması paylaşıyor. Yüz bantlama, soğuk duş, çeşitli kolajen takviyeleri, korse gibi pek çok uygulama giderek yaygınlaşıyor. Kimileri bu uygulamalardan sonuç aldıklarını söylüyor kimileri ise hayal kırıklığına uğruyor. Peki bu uygulamalar gerçekten işe yarıyor mu? 

Bir plastik cerrah sosyal medyada yayılan popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Doktorun yorumları bazılarını hayal kırıklığını uğrattı.

Yüz bantlama sıfır puan alırken buz uygulaması oldukça yüksek puan aldı.

İnsanlar yaşlanmanın etkilerini basit ve ucuz yollarla azaltmaya çalışıyor. Bu sebeple sosyal medyada gördükleri bu trendleri deniyor. Fakat bu uygulamalar elbette herkeste aynı sonucu veremeyeceği gibi bazılarında istenmeyen reaksiyonlara da sebep olabilir. Bu yüzden yeni şeyler denerken dikkatli olmak önemli.

