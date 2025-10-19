onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Altın mı Daha Çok Kazandırdı Altın Sertifikası mı?

Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Altın mı Daha Çok Kazandırdı Altın Sertifikası mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.10.2025 - 12:05

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere altın, daha önce benzeri pek görülmemiş biçimde arttı. Neredeyse her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Bu hali hazırda altına yatırım yapanlarını heyecanlandırırken, altını ilk kez yatırım aracı olarak düşüneceklerin de kafasını karıştırıyor. Durum böyleyken bir içerik üreticisinden pek çok kişiye fikir verecek bir karşılaştırma geldi. 

'destinasaccilarli' isimli içerik üreticisi fiziki altın ve altın sertifikasını karşılaştırdı. Eylül ayında fiziki altın yerine altın sertifikası alsaydık aradaki fark ne kadar olacaktı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Fiziki altın mı altın sertifikası mı?

Fiziki altın mı altın sertifikası mı?

Geçen ay altın sertifikası, fiziki altından 3 kat daha fazla kazandırdı. Fakat elbette fiziki altına alışık olan insanlar için bu fikir hala pek cazip gelmedi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Altın sertifikası almak mantıklı mı yoksa fiziki altın hala güvenli liman mı?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın