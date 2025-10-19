onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dürüstlüğü Beğeni Topladı: Bill Gates'in Kızı Phoebe Gates "Zengin Çocuğu Olmayı" Anlattı

Dürüstlüğü Beğeni Topladı: Bill Gates'in Kızı Phoebe Gates "Zengin Çocuğu Olmayı" Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.10.2025 - 10:39

İçerik Devam Ediyor

Microsoft’un kurucularından biri olan Bill Gates, dünyanın en zenginlerinden biri bildiğiniz üzere. 2025 itibarıyla serveti 100 milyar doları aştı. Kendisinin üç çocuğu var ve elbette onların da yaşamları oldukça merak ediliyor. Ortanca çocuğu Rory John Gates gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. En büyük çocuğu Jennifer Katharine Gates tıp eğitimi aldı ve doktor olarak hayatına devam ediyor. En küçük kızı Phoebe ise 

Phoebe Adele Gates ise sanat ve moda ile ilgileniyor ve daha göz önünde bir hayat yaşıyor.

Katıldığı bir programda Phoebe Adele Gates'e zengin çocuğu olmanın zorluğu ve ayrıcalıkları soruldu. Genç kadının bu konudaki dürüstlüğü beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Üniversitede burs için savaşmam gerekmedi"

"Üniversitede burs için savaşmam gerekmedi"

Genel olarak zenginlerden 'başarmanın sırrının çalışmak olduğu' ile ilgili tavsiyeler duyarken, zengin çocuklarından ise 'başarılarının ebeveynlerinin parasıyla ilgisi olmadığı' savunmalarını duyarız. Bu durum elbette ciddi kafa karışıklığı yaratıyor. Hatta pek çok kişi bunu 'Hayal pazarlama' olarak tanımlıyor. Bu tarz söylemlerin yanında Phoebe Gates'in zengin olmanın ayrıcalıklarını büyük bir dürüstlükle dile getirdiği açıklaması beğeni topladı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın