Almanya'ya Taşınan Bir Kadın Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı: "Almanya'ya Geldik Ne Oldu Şimdi?"

Pelin Yelda Göktepe
19.10.2025 - 09:53

Son dönemde pek çok genç hem eğitim hem iş imkanları için yurt dışı seçeneklerini değerlendiriyor. Yurt dışında okul ücretlerinin daha düşük olduğunu gören veliler de gençleri bu konuda destekliyor. İş imkanları ve maaş konusunda da tercih yurt dışı oluyor. En çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor bildiğiniz üzere. Almanya'da çok fazla Türk var bildiğiniz üzere. Orada yaşayan Türkler, bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Almanya'nın yaşanmaya değer bir ülke olmadığını savunurken kimileri ise özellikle ekonomi konusunda övgülerde bulunuyor. 

Almanya'ya taşınan bir kadın, yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Elbette yine sosyal medya ikiye bölündü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Almanya dediler geldik, ne oldu?"

"Almanya dediler geldik, ne oldu?"

Yeni bir yere, özellikle de yeni bir ülkeye taşınmak elbette psikolojik olarak pek kolay değil. Alışmaya çalışmamız gereken pek çok şeyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Yeni insanlar, yeni iş, yeni iklim bütün dengeleri bozabiliyor. Bunun yanında sevdiklerinden ve alıştığın çevreden uzaklaşmak ve yalnız kalmak da ciddi bir sınava dönüşebiliyor. Genç kadın da ülkenin havasından insanlarına kadar pek çok mesela karşısında yaşadığı uyumsuzluğu anlatarak isyan etti. Kimileri genç kadına hak verirken kimileri ise geri dönmesini tavsiye etti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Norris

Sen bu gudubetliginle cennete gitsen mutlu olamazsin kendinde ara sorunu. Yagmur yagiyomus insan yokmus selam vermez araya almazlarmis lafa bak. Sen oraya yi... Devamını Gör

Cubo Caban

boş yapma bugün düzgün yarış norris !

keditopu

herkes kafayı takmış almanya başka ülke mi yok biraz araştırma yapsaydınız bu yaşa kadar almanyanın iklimini bilmiyormuydun biraz başka ülkelere yönelin fran... Devamını Gör

keditopu

güneş ve sıcak havaya önem veriyorsanız italya veya ispanyayı düşünün