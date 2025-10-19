Almanya'ya Taşınan Bir Kadın Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı: "Almanya'ya Geldik Ne Oldu Şimdi?"

Yeni bir yere, özellikle de yeni bir ülkeye taşınmak elbette psikolojik olarak pek kolay değil. Alışmaya çalışmamız gereken pek çok şeyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Yeni insanlar, yeni iş, yeni iklim bütün dengeleri bozabiliyor. Bunun yanında sevdiklerinden ve alıştığın çevreden uzaklaşmak ve yalnız kalmak da ciddi bir sınava dönüşebiliyor. Genç kadın da ülkenin havasından insanlarına kadar pek çok mesela karşısında yaşadığı uyumsuzluğu anlatarak isyan etti. Kimileri genç kadına hak verirken kimileri ise geri dönmesini tavsiye etti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?