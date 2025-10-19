Almanya'ya Taşınan Bir Kadın Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı: "Almanya'ya Geldik Ne Oldu Şimdi?"

Son dönemde pek çok genç hem eğitim hem iş imkanları için yurt dışı seçeneklerini değerlendiriyor. Yurt dışında okul ücretlerinin daha düşük olduğunu gören veliler de gençleri bu konuda destekliyor. İş imkanları ve maaş konusunda da tercih yurt dışı oluyor. En çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor bildiğiniz üzere. Almanya'da çok fazla Türk var bildiğiniz üzere. Orada yaşayan Türkler, bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Almanya'nın yaşanmaya değer bir ülke olmadığını savunurken kimileri ise özellikle ekonomi konusunda övgülerde bulunuyor.
Almanya'ya taşınan bir kadın, yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Elbette yine sosyal medya ikiye bölündü.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Almanya dediler geldik, ne oldu?"
👇
Sen bu gudubetliginle cennete gitsen mutlu olamazsin kendinde ara sorunu. Yagmur yagiyomus insan yokmus selam vermez araya almazlarmis lafa bak. Sen oraya yi... Devamını Gör
boş yapma bugün düzgün yarış norris !
herkes kafayı takmış almanya başka ülke mi yok biraz araştırma yapsaydınız bu yaşa kadar almanyanın iklimini bilmiyormuydun biraz başka ülkelere yönelin fran... Devamını Gör
güneş ve sıcak havaya önem veriyorsanız italya veya ispanyayı düşünün