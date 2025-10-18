Mutluluk Oranı %61'di: Türkiye'nin En Mutlu OIduğu 2011'e Bir Yolculuğa Çıkalım

Türkiye istatistik Kurumu TÜİK, her yıl 'Yaşam Memnuniyet Anketi' yapıyor. Bu anketlere göre ülkemizin en mutlu olduğu yıl 2011. 2011'de mutluluk oranı %61,2 çıktı. Araştırmada vatandaşlara kendilerini ne kadar mutlu hissettikleri, sağlık, eğitim, maddi durum, iş imkanı ve sosyal ilişkileri gibi sorular ele alınıyor. Buna göre yılın mutluluk oranı hesaplanıyor.

2011 yılına ait görüntüler bir araya getirildi. O yıl yayınlanan dizilerden araba fiyatlarına kadar pek çok detayın yer aldığı video herkesi o yıllara götürdü.