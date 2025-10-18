Mutluluk Oranı %61'di: Türkiye'nin En Mutlu OIduğu 2011'e Bir Yolculuğa Çıkalım

Türkiye istatistik Kurumu TÜİK, her yıl 'Yaşam Memnuniyet Anketi' yapıyor. Bu anketlere göre ülkemizin en mutlu olduğu yıl 2011. 2011'de mutluluk oranı %61,2 çıktı. Araştırmada vatandaşlara kendilerini ne kadar mutlu hissettikleri, sağlık, eğitim, maddi durum, iş imkanı ve sosyal ilişkileri gibi sorular ele alınıyor. Buna göre yılın mutluluk oranı hesaplanıyor.
2011 yılına ait görüntüler bir araya getirildi. O yıl yayınlanan dizilerden araba fiyatlarına kadar pek çok detayın yer aldığı video herkesi o yıllara götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlerken bile huzur verdi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın