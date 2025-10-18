onedio
Mutluluk Oranı %61'di: Türkiye'nin En Mutlu OIduğu 2011'e Bir Yolculuğa Çıkalım

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 22:23

Türkiye istatistik Kurumu TÜİK, her yıl 'Yaşam Memnuniyet Anketi' yapıyor. Bu anketlere göre ülkemizin en mutlu olduğu yıl 2011. 2011'de mutluluk oranı %61,2 çıktı. Araştırmada vatandaşlara kendilerini ne kadar mutlu hissettikleri, sağlık, eğitim, maddi durum, iş imkanı ve sosyal ilişkileri gibi sorular ele alınıyor. Buna göre yılın mutluluk oranı hesaplanıyor.

2011 yılına ait görüntüler bir araya getirildi. O yıl yayınlanan dizilerden araba fiyatlarına kadar pek çok detayın yer aldığı video herkesi o yıllara götürdü.

O yıllarda ekonomi daha stabil, ülke ise genel olarak daha sakindi. Pek çok kişinin çocukluk ve lise dönemine denk gelen o dönem, elbette herkesin eski günlerine duyduğu özlemi yeniden hatırlattı. Peki sizin en mutlu olduğunu yıl hangisiydi?

twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
