Bir İçerik Üreticisinin, "2000'lerde Annesindir ve Günlerden Pazardır" Videosu ile İlkokul Yıllarına Gidiyoruz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.10.2025 - 10:53

90'lı yıllar ve 2000'ler pek çoğumuzun özlem duyduğu yıllar. Bu yıllar pek çoğumuz için yalnızca çocukluk yıllarını değil, aynı zamanda hayatın daha sade ve samimi olduğu bir dönemi temsil ediyor. O yıllarda teknoloji bugünkü kadar gelişmemişti, ancak insan ilişkileri daha sıcak, zaman ise daha yavaştı. Akşam ezanıyla eve dönmek, arkadaşlarla sokakta oyun oynamak, yeni çıkan kasetleri biriktirmek günlük hayatın küçük ama değerli anılarıydı.

Bir içerik üreticisi 2000'li yıllarda bir annenin sıradan bir Pazar gününü canlandırdığı bir video paylaştı. Video o günleri yaşayan herkesi duygulandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

90’lar ve 2000’ler sadece bir zaman dilimi değil; samimiyetin, doğallığın ve aidiyet hissinin simgesi.

Müziğin, televizyonun ve hatta sokakların özel bir anlamı vardı. Walkman’den çalan şarkılar, radyoda beklenen programlar, ailece izlenen diziler… Her şeyin bir ritüeli, bir paylaşımı vardı. Bugün geriye dönüp bakıldığında, pek çok şeyin aslında ne kadar büyük bir hızla değiştiğini fark ediyoruz. Haliyle bu hız bazen korkutucu da olabiliyor.

👇

👇
