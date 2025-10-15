Bir İçerik Üreticisinin, "2000'lerde Annesindir ve Günlerden Pazardır" Videosu ile İlkokul Yıllarına Gidiyoruz

90'lı yıllar ve 2000'ler pek çoğumuzun özlem duyduğu yıllar. Bu yıllar pek çoğumuz için yalnızca çocukluk yıllarını değil, aynı zamanda hayatın daha sade ve samimi olduğu bir dönemi temsil ediyor. O yıllarda teknoloji bugünkü kadar gelişmemişti, ancak insan ilişkileri daha sıcak, zaman ise daha yavaştı. Akşam ezanıyla eve dönmek, arkadaşlarla sokakta oyun oynamak, yeni çıkan kasetleri biriktirmek günlük hayatın küçük ama değerli anılarıydı.
Bir içerik üreticisi 2000'li yıllarda bir annenin sıradan bir Pazar gününü canlandırdığı bir video paylaştı. Video o günleri yaşayan herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90’lar ve 2000’ler sadece bir zaman dilimi değil; samimiyetin, doğallığın ve aidiyet hissinin simgesi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın