Bir İçerik Üreticisi Paris'te Bir Gününü Paylaşan Gence İstanbul'da Bir Gününü Paylaşarak Karşılık Verdi

Bir İçerik Üreticisi Paris'te Bir Gününü Paylaşan Gence İstanbul'da Bir Gününü Paylaşarak Karşılık Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 12:10

Beyaz yakalı olmak oldukça tartışmalı bir mesele. Kimileri bu düzenli hayatın hayalini kurarken kimileri bu çalışma düzenini kölelik olarak görüyor. Beyaz yakalılar fiziksel güç yerine daha çok beyin gücüyle çalışırlar, yani işleri düşünmek, planlamak, yazmak ya da yönetmek üzerinedir. Dışarıdan rahat gibi görünse sürekli bilgisayar başında oturmak, yoğun tempoda çalışmak, bitmeyen maillerle uğraşmak ve her zaman “düzgün” görünmek gerektiğinden, fiziksel olarak yorulmasan bile zihinsel olarak çok yıpratıcı olabiliyor.

Paris'te çalışan bir beyaz yakalının bir gününü paylaştığı videoya bir Türk, kendi çalışma gününü paylaşarak karşılık verdi. Ortaya çıkan fark ise düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Beyaz yakalı olmak ülkeye göre değişiklik gösteriyor;

Beyaz yakalı olmak ülkeye göre değişiklik gösteriyor;

Bazı ülkelerde beyaz yakalıların çalışma koşulları çok daha dengeli. İş-özel hayat dengesine önem veriliyor, fazla mesai neredeyse yok ve çalışan hakları güçlü. Fakat bazı ülkelerde tam tersi. Uzun mesai saatleri, düşük maaşlar ve yoğun stres oldukça yaygın. Örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde beyaz yakalılar genelde akşam saat beşte ofisten çıkar, hafta sonları tamamen kendilerine aittir. Ama Japonya ya da Türkiye gibi yerlerde çoğu zaman geç saatlere kadar çalışmak, eve iş götürmek normal sayılır. Yani beyaz yakalı olmak her yerde aynı unvanı taşısa da, rahatlığı ya da zorluğu yaşadığın ülkeye göre çok değişir.

