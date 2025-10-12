onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi İsviçre'nin 12 Ay Boyunca Sunduğu Farklı Atmosferleri Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi İsviçre'nin 12 Ay Boyunca Sunduğu Farklı Atmosferleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 08:57

İçerik Devam Ediyor

İsviçre, Avrupa’nın en düzenli, güvenli ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Her yanı dağlarla, göllerle ve yemyeşil vadilerle çevrili olan ülke güçlü ekonomisinin yanında muazzam manzarası ile de tanınıyor. Temiz havası, düzenli şehirleri ve sakin yaşam tarzı ile pek çok insanın yaşam hayali kurduğu bir ülke.

Bir içerik üreticisi İsviçre'nin 12 ay boyunca sunduğu farklı manzaraları paylaştı. Ortaya çıkan her bir görüntü beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İsviçre'nin terk edilmiş köylerinde yaşamayı kabul ederseniz 50 bin Frank destek veriliyor!

İsviçre'nin terk edilmiş köylerinde yaşamayı kabul ederseniz 50 bin Frank destek veriliyor!

Bildiğiniz üzere bazı ülkeler, terk edilmiş köylerindeki yaşamı canlandırmak için para desteği sağlıyor. O ülkelerden biri de İsviçre. İsteyenlerin elektrik ve internetin zor bulunduğu bu köylerden birinde 10 yıl boyunca kalmaları, bir evi onarmaları ve tarım ve hayvancılık gibi işlerle uğraşmaları bekleniyor. Karşılığında çocuklar için 10.000 Frank, yetişkinler için ise 25.000 Frank’a kadar para desteği sağlanıyor. Peki siz burada yaşamak ister miydiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın