Bir İçerik Üreticisi İsviçre'nin 12 Ay Boyunca Sunduğu Farklı Atmosferleri Paylaştı

İsviçre, Avrupa’nın en düzenli, güvenli ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Her yanı dağlarla, göllerle ve yemyeşil vadilerle çevrili olan ülke güçlü ekonomisinin yanında muazzam manzarası ile de tanınıyor. Temiz havası, düzenli şehirleri ve sakin yaşam tarzı ile pek çok insanın yaşam hayali kurduğu bir ülke.
Bir içerik üreticisi İsviçre'nin 12 ay boyunca sunduğu farklı manzaraları paylaştı. Ortaya çıkan her bir görüntü beğeni topladı.
İsviçre'nin terk edilmiş köylerinde yaşamayı kabul ederseniz 50 bin Frank destek veriliyor!
