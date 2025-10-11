Dünyanın En İyi Okullarından Biri Olan Oxford'da Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Oxford Üniversitesi, dünyanın en köklü ve saygın okullarından biri. Hem atmosferiyle hem de akademik disipliniyle kendisine hayran bırakıyor. Tarihi binalarla dolu küçük şehir, tam bir üniversite şehri. Derslerin oldukça yoğun olduğu bilinen üniversitede, aynı zamanda kampüs hayatı da canlı.
Oxford'da öğrenim gören bir Türk, kampüste bir gününü paylaştı. Kampüste mescid de bulunuyor olması dikkat çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Oxford'un kütüphanesinde konsantre olmak çok zor."
