onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın En İyi Okullarından Biri Olan Oxford'da Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Dünyanın En İyi Okullarından Biri Olan Oxford'da Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2025 - 16:39

İçerik Devam Ediyor

Oxford Üniversitesi, dünyanın en köklü ve saygın okullarından biri. Hem atmosferiyle hem de akademik disipliniyle kendisine hayran bırakıyor. Tarihi binalarla dolu küçük şehir, tam bir üniversite şehri. Derslerin oldukça yoğun olduğu bilinen üniversitede, aynı zamanda kampüs hayatı da canlı. 

Oxford'da öğrenim gören bir Türk, kampüste bir gününü paylaştı. Kampüste mescid de bulunuyor olması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Oxford'un kütüphanesinde konsantre olmak çok zor."

"Oxford'un kütüphanesinde konsantre olmak çok zor."

Oxford'da eğitim dünyanın her yerinde geçerli bir prestij anlamına geliyor. Burada eğitim görmek elbette kolay değil, mülakatlar, sıkı çalışma temposu, sürekli bir rekabet var. Bu da pek çok açıdan büyümeyi ve gelişmeyi sağlıyor. Peki siz burada eğitim görmek ister miydiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın