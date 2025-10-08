Beklentileri Karşılamadı: Koç Üniversitesi Öğrencisi Kampüs Yurduna Yerleştiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1975519...
Okulların açılmasıyla birlikte şehirler yeniden hareketlendi. Özellikle üniversite öğrencileri için bu dönem oldukça heyecan verici. Kimisi ilk kez ailesinden ayrılıp yurt hayatına adım atıyor, kimisi ise yeni dönem için arkadaşlarıyla tekrar buluşmanın sevincini yaşıyor. Yurt hayatı, öğrencilik yıllarının en unutulmaz anılarını biriktiren, büyümenin ve olgunlaşmanın en net yaşandığı yerler. Fakat elbette pek çok öğrenci yurt ortamının tam olarak ihtiyaçlarını karşılamadını düşünüyor.
Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, Kampüs Yurdu'na yerleştiği anları paylaştı. Fakat yurt, izleyenlerin beklentilerini ek karşılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"KYK Yurdu gibi"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın