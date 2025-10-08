onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Beklentileri Karşılamadı: Koç Üniversitesi Öğrencisi Kampüs Yurduna Yerleştiği Anları Paylaştı

Beklentileri Karşılamadı: Koç Üniversitesi Öğrencisi Kampüs Yurduna Yerleştiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.10.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 10:06

İçerik Devam Ediyor

Okulların açılmasıyla birlikte şehirler yeniden hareketlendi. Özellikle üniversite öğrencileri için bu dönem oldukça heyecan verici. Kimisi ilk kez ailesinden ayrılıp yurt hayatına adım atıyor, kimisi ise yeni dönem için arkadaşlarıyla tekrar buluşmanın sevincini yaşıyor. Yurt hayatı, öğrencilik yıllarının en unutulmaz anılarını biriktiren, büyümenin ve olgunlaşmanın en net yaşandığı yerler. Fakat elbette pek çok öğrenci yurt ortamının tam olarak ihtiyaçlarını karşılamadını düşünüyor. 

Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, Kampüs Yurdu'na yerleştiği anları paylaştı. Fakat yurt, izleyenlerin beklentilerini ek karşılamadı.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1975519...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"KYK Yurdu gibi"

"KYK Yurdu gibi"

KYK Yurtları'na yerleşen öğrencilerin şikayet videolarına özellikle son dönemde sık sık denk geldik bilginiz üzere. Kimileri kalabalıktan, kimileri odanın küçüklüğünden kimileri yemeklerden kimileri ise birlikte kaldığı insanlardan şikayet etti. Koç Üniversitesi'nin yurt odasının da herhangi bir yurt odasından farksız olduğu görülüdü. Koç Üniversitesi, Türkiye’nin en prestijli ve uluslararası tanınırlığı en yüksek üniversitelerinden biridir. 1993’te kurulmasına rağmen kısa sürede ülkenin en güçlü akademik kurumları arasında yer almayı başardı. Modern kampüsüyle öne çıkan üniversitenin yurdu ise beklentilerin çok altında kaldı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın