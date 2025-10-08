Beklentileri Karşılamadı: Koç Üniversitesi Öğrencisi Kampüs Yurduna Yerleştiği Anları Paylaştı

KYK Yurtları'na yerleşen öğrencilerin şikayet videolarına özellikle son dönemde sık sık denk geldik bilginiz üzere. Kimileri kalabalıktan, kimileri odanın küçüklüğünden kimileri yemeklerden kimileri ise birlikte kaldığı insanlardan şikayet etti. Koç Üniversitesi'nin yurt odasının da herhangi bir yurt odasından farksız olduğu görülüdü. Koç Üniversitesi, Türkiye’nin en prestijli ve uluslararası tanınırlığı en yüksek üniversitelerinden biridir. 1993’te kurulmasına rağmen kısa sürede ülkenin en güçlü akademik kurumları arasında yer almayı başardı. Modern kampüsüyle öne çıkan üniversitenin yurdu ise beklentilerin çok altında kaldı.