KYK Yurdu'nda Farklı Bölümlerden İnsanların Bir Arada Olmaması Gerektiğini Söyleyen Öğrenci Tartışma Yarattı

Yurtta kalmak pek çok öğrenci için elbette zor bir süreç. Birbirinden farklı karakterde insanlarla aynı odada yaşamak ve bunun yanında aileden uzak öğrencilik stresi ile baş etmek gerekiyor. Elbette farklı karakterlerin çatışması da kaçınılmaz oluyor. Bunun için oda arkadaşlarınız ile bir denge tutturmak oldukça önemli.

Sivas'ta bir KYK Yurdu'nda Diş Hekimliği öğrencileriyle aynı odada kalan Güzel Sanatlar öğrencisi, yaşadığı duruma isyan etti. Kendisinin çok neşeli olduğunu söyleyen öğrenci, diğer 3 öğrencinin çok ciddi olduğunu anlattı. Öğrencisinin anlattıkları sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.