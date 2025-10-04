KYK Yurdu'nda Farklı Bölümlerden İnsanların Bir Arada Olmaması Gerektiğini Söyleyen Öğrenci Tartışma Yarattı

Yurtta kalmak pek çok öğrenci için elbette zor bir süreç. Birbirinden farklı karakterde insanlarla aynı odada yaşamak ve bunun yanında aileden uzak öğrencilik stresi ile baş etmek gerekiyor. Elbette farklı karakterlerin çatışması da kaçınılmaz oluyor. Bunun için oda arkadaşlarınız ile bir denge tutturmak oldukça önemli.
Sivas'ta bir KYK Yurdu'nda Diş Hekimliği öğrencileriyle aynı odada kalan Güzel Sanatlar öğrencisi, yaşadığı duruma isyan etti. Kendisinin çok neşeli olduğunu söyleyen öğrenci, diğer 3 öğrencinin çok ciddi olduğunu anlattı. Öğrencisinin anlattıkları sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Siz nasıl 'Güzel Sanatlar'lıyla dişçiyi aynı odaya verirsiniz"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın