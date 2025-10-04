onedio
KYK Yurdu'nda Farklı Bölümlerden İnsanların Bir Arada Olmaması Gerektiğini Söyleyen Öğrenci Tartışma Yarattı

KYK Yurdu'nda Farklı Bölümlerden İnsanların Bir Arada Olmaması Gerektiğini Söyleyen Öğrenci Tartışma Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2025 - 18:42

Yurtta kalmak pek çok öğrenci için elbette zor bir süreç. Birbirinden farklı karakterde insanlarla aynı odada yaşamak ve bunun yanında aileden uzak öğrencilik stresi ile baş etmek gerekiyor. Elbette farklı karakterlerin çatışması da kaçınılmaz oluyor. Bunun için oda arkadaşlarınız ile bir denge tutturmak oldukça önemli. 

Sivas'ta bir KYK Yurdu'nda Diş Hekimliği öğrencileriyle aynı odada kalan Güzel Sanatlar öğrencisi, yaşadığı duruma isyan etti. Kendisinin çok neşeli olduğunu söyleyen öğrenci, diğer 3 öğrencinin çok ciddi olduğunu anlattı. Öğrencisinin anlattıkları sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Siz nasıl 'Güzel Sanatlar'lıyla dişçiyi aynı odaya verirsiniz"

"Siz nasıl 'Güzel Sanatlar'lıyla dişçiyi aynı odaya verirsiniz"

Okulların açılmasıyla yurtlarda yaşanan problemler de konuşulmaya başlandı. Sivas'tan gelen bu video özellikle tıp ve diş hekimliği öğrencilerini isyan ettirdi. Bazıları, benzer ders çalışma stillerine sahip bölümlerin aynı odada kalması gerektiğini düşündüğünden kendisine hak verirken kimileri ise insanların okuduğu bölüme saygı duyması gerektiğini savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

