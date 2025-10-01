Yeni Nesil İsim Sorunsalı: Bir Öğretmen Yoklama Alırken Karşılaştığı İsimleri Paylaştı

Ülkemizde her yıl yeni isimlerin moda olduğunu görüyoruz. Her nesilde, ilk duyulduğunda şaşırtan ama zamanla alıştığımız isimler mutlaka oluyor. Bu noktada yerli dizilerin etkisi oldukça büyük. Hatta bazı aileler için çocuğa en farklı ismi vermek adeta bir yarışa dönüşüyor. Bu durumla en sık karşılaşanlar ise doğal olarak anaokulu ve ilkokul öğretmenleri oluyor.

Bir ilkokul öğretmeni yoklama alırken karşılaştığı isimler karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Pek çok kişi öğretmenin şaşkınlığına hak verdi.