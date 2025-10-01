Bir Sosyal Medya Akımında Çocuklara İlaç İçirmek İçin Kullanılan Yöntem Tepki Çekti

Sosyal medyada dönem dönem birbirinden ilginç akımlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar daha fazla izlenme uğuna birbirinden ilginç hareketler yapabiliyor. Hatta bazen hayatlarını riske atmaktan da kaçınmıyorlar. Sosyal medyadaki akımlara çocuklarını da dahil edenler var. Bu durum tartışmaların boyutunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Özellikle çocukların başrolde olduğu akımlar oldukça tehlikeli bulunuyor.
Sosyal medyada yine çocuklar ile bir akım viral oldu. Fakat işin psikolojik boyutu ciddi tartışma konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çocukların güven duygusunu zedeliyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın