Bir Sosyal Medya Akımında Çocuklara İlaç İçirmek İçin Kullanılan Yöntem Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 12:19

Sosyal medyada dönem dönem birbirinden ilginç akımlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar daha fazla izlenme uğuna birbirinden ilginç hareketler yapabiliyor. Hatta bazen hayatlarını riske atmaktan da kaçınmıyorlar. Sosyal medyadaki akımlara çocuklarını da dahil edenler var. Bu durum tartışmaların boyutunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Özellikle çocukların başrolde olduğu akımlar oldukça tehlikeli bulunuyor.

Sosyal medyada yine çocuklar ile bir akım viral oldu. Fakat işin psikolojik boyutu ciddi tartışma konusu oldu.

"Çocukların güven duygusunu zedeliyor."

Bu akımda çocuklardan, kardeşlerine ilaç içirmek için yardım isteniyor fakat ilaç bir anda yardım eden çocuğa veriliyor. Çocuklar ciddi bir şok yaşıyor, şaşkınlıkları da kameraya yansıyor. 

Kimileri çocukların herhangi bir şekilde sosyal medyada görünmemesi gerektiğini savunurken kimileri teknoloji çağında kendilerine zarar vermeyecek içeriklerde bulunmalarında bir sakınca görmüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
