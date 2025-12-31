onedio
İstanbul'dan Samsun'a Taşınan Bir Adam İşe Giderken Trafikte Geçirdiği Süreyi Karşılaştırdı

İstanbul'dan Samsun'a Taşınan Bir Adam İşe Giderken Trafikte Geçirdiği Süreyi Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 17:41

İstanbul, olduka kalabalık, hareketli ve dinamik bir metropol. Ancak bu hareketlilik pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Trafik bunların başında geliyor. İstanbul'da trafik, hemen hemen herkesin karşılaştığı büyük bir engel. Özellikle iş saatlerinde yoğunlaşan trafik, pek çok kişiyi zorluyor. İnsanların gününün çok büyük bir kısmının trafikte geçmesine sebep oluyor.

İstanbul'dan Samsun'a taşınan bir vatandaş, iki şehirde de trafikte geçirdiği süreleri karşılaştırdı. Ortaya da ciddi bir fark çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Aradaki süre farkını takipçileriyle paylaştı.

Aradaki süre farkını takipçileriyle paylaştı.

İstanbul: 20 km, 1.5 saat

Samsun: 12 km, 12 dakika

Ortaya çıkan ciddi fark, İstanbul'u terk etme meselesi üzerine bir kere daha düşündü.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Ata

20 milyonluk kent ile 1.5 milyonluk kentin trafiğini karşılaştırmak da enteresan bir kafaymış doğrusu.

Vuhu Kuhu

İstanbulda yaşamamak için belki de son neden trafik, trafiğe gelene kadar ohoo...