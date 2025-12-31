İstanbul'dan Samsun'a Taşınan Bir Adam İşe Giderken Trafikte Geçirdiği Süreyi Karşılaştırdı

Kaynak: https://x.com/gusholderhaber/status/2...
İstanbul, olduka kalabalık, hareketli ve dinamik bir metropol. Ancak bu hareketlilik pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Trafik bunların başında geliyor. İstanbul'da trafik, hemen hemen herkesin karşılaştığı büyük bir engel. Özellikle iş saatlerinde yoğunlaşan trafik, pek çok kişiyi zorluyor. İnsanların gününün çok büyük bir kısmının trafikte geçmesine sebep oluyor.
İstanbul'dan Samsun'a taşınan bir vatandaş, iki şehirde de trafikte geçirdiği süreleri karşılaştırdı. Ortaya da ciddi bir fark çıktı.
Aradaki süre farkını takipçileriyle paylaştı.
20 milyonluk kent ile 1.5 milyonluk kentin trafiğini karşılaştırmak da enteresan bir kafaymış doğrusu.
İstanbulda yaşamamak için belki de son neden trafik, trafiğe gelene kadar ohoo...