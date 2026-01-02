onedio
Angelina Jolie Gazze’ye Destek Vermek İçin Refah Sınır Kapısı’nda!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 20:50

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Gazze’ye destek vermek için Refah Sınır Kapısı’na gitti. Jolie, Gazze Şeridi’ne en kısa sürede daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Angelina Jolie'nin ziyareti kameralar tarafından kaydedildi.

Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’na gitti.

Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı'na gitti.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Refah Sınırı Kapısı’nın Mısır tarafına ziyarette bulundu. Jolie, Gazze Şeridi’ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. 

ABD’li oyuncu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler için yardım kolisi hazırladı. 

Mısırlı yetkililer ise Angelina Jolie’ye yardımların Mısır’dan Gazze’ye nasıl ulaştığını anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
