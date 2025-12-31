Dedesinin Hayat Hikayesini Anlatan Karikatürist Emrah Ablak Bir Kez Daha "Yaşasın Cumhuriyet" Dedirtti

Emrah Ablak, ülkemizin en ünlü karikatür sanatçılarından biri. Özellikle kendine has çizgi stili ve absürt mizah anlayışıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi mizah dergilerindeki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle 'Jamal', 'Tübitak' ve 'Aman Ne Komik' gibi unutulmaz köşeleriyle tanınıyor. Son yıllarda ise sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Gif-hikayeler' ve dijital animasyonlarla hem kendisini yolun başından beri takip edenleri hem de yeni nesli güldürüyor.
Emrah Ablak katıldığı bir programda dedesinin hayat hikayesini anlattı. Ablak'ın anlattıkları bir kere daha cumhuriyetimizin önemini hatırlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Emrah Ablak dedesinin hayat hikayesini şu sözlerle anlattı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın