onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dedesinin Hayat Hikayesini Anlatan Karikatürist Emrah Ablak Bir Kez Daha "Yaşasın Cumhuriyet" Dedirtti

Dedesinin Hayat Hikayesini Anlatan Karikatürist Emrah Ablak Bir Kez Daha "Yaşasın Cumhuriyet" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 18:50

İçerik Devam Ediyor

Emrah Ablak, ülkemizin en ünlü karikatür sanatçılarından biri. Özellikle kendine has çizgi stili ve absürt mizah anlayışıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi mizah dergilerindeki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle 'Jamal', 'Tübitak' ve 'Aman Ne Komik' gibi unutulmaz köşeleriyle tanınıyor. Son yıllarda ise sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Gif-hikayeler' ve dijital animasyonlarla hem kendisini yolun başından beri takip edenleri hem de yeni nesli güldürüyor. 

Emrah Ablak katıldığı bir programda dedesinin hayat hikayesini anlattı. Ablak'ın anlattıkları bir kere daha cumhuriyetimizin önemini hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Emrah Ablak dedesinin hayat hikayesini şu sözlerle anlattı;

Emrah Ablak dedesinin hayat hikayesini şu sözlerle anlattı;

'Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gölye diye bir köy var. Kara Papak Türklerinin yaşadığı bir köy. Burayı Osmanlı kaybediyor. Bütün oradaki halklar birbirine giriyor. Benim dedemin, babaları, amcaları, köyün bütün yetişkinleri aslında öldürülüyor. Dedem, annesi ve kız kardeşiyle beraber Gölye köyünden Kars'a kaçıyor. Kars'ta Kazım Karabekir'in ordusu karşılıyor bunları ve oradan kaçan Türkleri boşalan köylere yerleştiriyorlar.

Babam Kars'ın Azat Köyü'nde doğmuş bir çocuk, çiftçi çocuğu. Köylü çocuklarını okutmak istiyor. Babam Ankara'ya geliyor. Meslek lisesi bitirdikten sonra fabrikada işçi olarak kalmaya karar veriyor. Ustalar diyor ki 'Sen işçi olarak kalma, okumaya devam et. Anlıyorsun mevzuları.'. Babam da İTÜ Maden Fakültesine giriyor. Yurt dışına yolluyorlar ve ülkeye geldiği zaman da çalıştırmaya başlıyorlar. Emekli olduğunda Türkiye'nin demir çelik üretimini yöneten kişiydi.

Şimdi 'Cumhuriyetin senin hayatında ne etkisi oldu?' diye soruyorsun ya bana. Sürgün olmuş bir köylü çocuğunu bu Cumhuriyet bu noktaya getirmiş. Yani mucize gibi değil mi?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın