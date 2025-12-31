Dedesinin Hayat Hikayesini Anlatan Karikatürist Emrah Ablak Bir Kez Daha "Yaşasın Cumhuriyet" Dedirtti

'Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gölye diye bir köy var. Kara Papak Türklerinin yaşadığı bir köy. Burayı Osmanlı kaybediyor. Bütün oradaki halklar birbirine giriyor. Benim dedemin, babaları, amcaları, köyün bütün yetişkinleri aslında öldürülüyor. Dedem, annesi ve kız kardeşiyle beraber Gölye köyünden Kars'a kaçıyor. Kars'ta Kazım Karabekir'in ordusu karşılıyor bunları ve oradan kaçan Türkleri boşalan köylere yerleştiriyorlar.

Babam Kars'ın Azat Köyü'nde doğmuş bir çocuk, çiftçi çocuğu. Köylü çocuklarını okutmak istiyor. Babam Ankara'ya geliyor. Meslek lisesi bitirdikten sonra fabrikada işçi olarak kalmaya karar veriyor. Ustalar diyor ki 'Sen işçi olarak kalma, okumaya devam et. Anlıyorsun mevzuları.'. Babam da İTÜ Maden Fakültesine giriyor. Yurt dışına yolluyorlar ve ülkeye geldiği zaman da çalıştırmaya başlıyorlar. Emekli olduğunda Türkiye'nin demir çelik üretimini yöneten kişiydi.

Şimdi 'Cumhuriyetin senin hayatında ne etkisi oldu?' diye soruyorsun ya bana. Sürgün olmuş bir köylü çocuğunu bu Cumhuriyet bu noktaya getirmiş. Yani mucize gibi değil mi?'