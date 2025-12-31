onedio
Her Yer Işıl Işıl: Irak'ta Yeni Yıl İçin Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Her Yer Işıl Işıl: Irak'ta Yeni Yıl İçin Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 14:19

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2026'yı karşılamaya hazırlanırken dünyanın dört bir yanında sokaklar yeni yıl süslemeleri ile donatıldı. Yeni umutların ve başlangıçların kapılarını aralayacağına inanılan yeni yıl ruhu her yerde hissediliyor. Bazı yerlerde süslemeler, kendine hayran bırakıyor. 

Irak sokaklarında yapılan yeni yıl süslemeleri sosyal medyada viral oldu. Farklı yaşam tarzıyla bilinen Irak'ta ortaya çıkan bu görüntü pek çok kişiyi şaşırttı.

Aslında Irak'ta yılbaşı her sene kutlanıyor.

Aslında Irak'ta yılbaşı her sene kutlanıyor.

Irak pek çok kulübün bir arada yaşadığı bir ülke. Ülkede 1 Ocak günü resmi tatil. Her yıl başkent Bağdat'ta sabaha kadar süren etkinlikler gerçekleşiyor. Erbil'de ise ülkenin en büyük yılbaşı festivali düzenleniyor. Erbil Kalesi ve Sami Abdulrahman Parkı çevresi  yılbaşı dekorasyonları ile doluyor. Sokak festivalleri pek şok noktada gerçekleşiyor. Kafe ve restoranlarda da yılbaşı konseptli menüler ve etkinlikle yapılıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
swordfish

bağzı bağzı insanlar var ki... islamın imanın şartlarından bile önce gelir yılbaşı kutlamamak. he işte onlar en müslüman olanlar(!) 🥸

Portakal

noeli en çok. üslüman ülkeler kutluyor 😅

Kedi Oyuncağı

sanırım ıraktada deniz baykal emine ülker tarhan nur serter gibi siyasetçiler var mecliste 😁