Her Yer Işıl Işıl: Irak'ta Yeni Yıl İçin Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2026'yı karşılamaya hazırlanırken dünyanın dört bir yanında sokaklar yeni yıl süslemeleri ile donatıldı. Yeni umutların ve başlangıçların kapılarını aralayacağına inanılan yeni yıl ruhu her yerde hissediliyor. Bazı yerlerde süslemeler, kendine hayran bırakıyor.

Irak sokaklarında yapılan yeni yıl süslemeleri sosyal medyada viral oldu. Farklı yaşam tarzıyla bilinen Irak'ta ortaya çıkan bu görüntü pek çok kişiyi şaşırttı.