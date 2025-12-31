Her Yer Işıl Işıl: Irak'ta Yeni Yıl İçin Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2026'yı karşılamaya hazırlanırken dünyanın dört bir yanında sokaklar yeni yıl süslemeleri ile donatıldı. Yeni umutların ve başlangıçların kapılarını aralayacağına inanılan yeni yıl ruhu her yerde hissediliyor. Bazı yerlerde süslemeler, kendine hayran bırakıyor.
Irak sokaklarında yapılan yeni yıl süslemeleri sosyal medyada viral oldu. Farklı yaşam tarzıyla bilinen Irak'ta ortaya çıkan bu görüntü pek çok kişiyi şaşırttı.
Aslında Irak'ta yılbaşı her sene kutlanıyor.
bağzı bağzı insanlar var ki... islamın imanın şartlarından bile önce gelir yılbaşı kutlamamak. he işte onlar en müslüman olanlar(!) 🥸
noeli en çok. üslüman ülkeler kutluyor 😅
sanırım ıraktada deniz baykal emine ülker tarhan nur serter gibi siyasetçiler var mecliste 😁