Bir Öğretmen Projeleri TÜBİTAK Tarafından Reddedilen Fakat Yurt Dışında Ödüllendirilen 10 Genci Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
01.10.2025 - 15:35

TÜBİTAK, yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ülkemizde bilimi, araştırmayı ve teknolojik gelişmeleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 1963 yılında kurulan kurum, üniversitelerden liselere kadar birçok alanda öğrenci ve araştırmacılara burslar, proje destekleri ve yarışmalar düzenliyor. Fakat son yıllarda kurum reddettiği projelerde gündeme geliyor.

Bir öğretmen TÜBİTAK tarafından reddedilip yurt dışında ödüllendirilen gençlerimizi paylaştı. Video izleyenleri hem gurulandırdı hem de üzdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMrt27...
Buradan izleyebilirsiniz;

Reddedilenler kadar birinci seçilen projeler de tartışma yaratıyor.

Bu yüzden pek çok genç projelerini yurt dışında değerlendirmeye çalışıyor. Zaten son dönemde pek çok gencin eğitim ve iş fırsatlarını değerlendirmek için de yurt dışında fırsat arayışında olduğunu biliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

