E Burası Aynı Yer! Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunu Prison Break Dizisindeki Hapishaneye Benzetti

Üniversiteler eğitim hayatına dönüyor. Öğrenciler de öğrenim gördükleri şehirlere döndü. Kira ve ev fiyatlarındaki artışlardan ötürü pek çok öğrencinin tek seçeneği devler yurtları oluyor. 4 yıl boyunca hayatlarını geçirecekleri yurt odalarına yerleşen gençler karşılaştıkları manzaraları paylaşmaya başladı. Kimisi oda arkadaşlarından şikayet ediyor kimisi yudun yemeklerinden.
Bir öğrenci kaldığı yurdun görüntüsünü paylaştı. Yurt, Prison Break dizisindeki hapishaneye benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hak verenler de var eleştirenler de.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın