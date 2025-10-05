onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
E Burası Aynı Yer! Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunu Prison Break Dizisindeki Hapishaneye Benzetti

E Burası Aynı Yer! Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunu Prison Break Dizisindeki Hapishaneye Benzetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 13:55

İçerik Devam Ediyor

Üniversiteler eğitim hayatına dönüyor. Öğrenciler de öğrenim gördükleri şehirlere döndü. Kira ve ev fiyatlarındaki artışlardan ötürü pek çok öğrencinin tek seçeneği devler yurtları oluyor. 4 yıl boyunca hayatlarını geçirecekleri yurt odalarına yerleşen gençler karşılaştıkları manzaraları paylaşmaya başladı. Kimisi oda arkadaşlarından şikayet ediyor kimisi yudun yemeklerinden.

Bir öğrenci kaldığı yurdun görüntüsünü paylaştı. Yurt, Prison Break dizisindeki hapishaneye benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Hak verenler de var eleştirenler de.

Hak verenler de var eleştirenler de.

Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci kaldığı yurttaki hijyen sorunları ve yemeklerin iyi olmaması yüzünden ağladığı bir video paylaşmıştı. Sivas'ta bir başka öğrenci farklı bölümlerden olan oda arkadaşlarıyla anlaşamadığını anlatmış, bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etmişti. Kimileri öğrencilerin taleplerini haklı bulurken kimileri ise bu koşullarda kalacak yer buldukları için şükretmelerini söyleyerek bunları şımarıklık olarak nitelendirmişti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın