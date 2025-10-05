E Burası Aynı Yer! Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunu Prison Break Dizisindeki Hapishaneye Benzetti

Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci kaldığı yurttaki hijyen sorunları ve yemeklerin iyi olmaması yüzünden ağladığı bir video paylaşmıştı. Sivas'ta bir başka öğrenci farklı bölümlerden olan oda arkadaşlarıyla anlaşamadığını anlatmış, bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etmişti. Kimileri öğrencilerin taleplerini haklı bulurken kimileri ise bu koşullarda kalacak yer buldukları için şükretmelerini söyleyerek bunları şımarıklık olarak nitelendirmişti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?