Bir Genç Sosyal Medyada Soba Güzellemesi Yapanlara Ateş Püskürdü: "Bir Kere Zorunluluktan Yakın Göreyim"

Pek çoğumuz sobalı evlerde doğmuş be büyümüşüzdür. Soba ile gerçekten ilgilenmek zorunda olanlar bilir ki eskiden sobalar hem zahmetli hem de dikkat isteyen şeylerdi. Özellikle kış aylarında sabah erkenden kalkıp sobayı yakmak, odun ya da kömür taşımak, külünü temizlemek ciddi anlamda uğraştırıcıydı. Sobanın olmadığı odada bulaşık yıkamak ya da banyo yapmak eziyet gibiydi. Fakat sosyal medyada son dönemde soba güzellemesi yapılıyor bildiğiniz üzere. Pek çok kişi yeniden sobalı günlere dönmek istediğini söylüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, soba güzellemesi yapanlara ateş püskürdü. Sobanın gerçekte ne demek olduğunu açıklayan genç pek çok kişiyi gerçeklerle yüzleştirdi.