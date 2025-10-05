onedio
Bir Genç Sosyal Medyada Soba Güzellemesi Yapanlara Ateş Püskürdü: "Bir Kere Zorunluluktan Yakın Göreyim"

Pelin Yelda Göktepe
05.10.2025 - 11:53

Pek çoğumuz sobalı evlerde doğmuş be büyümüşüzdür. Soba ile gerçekten ilgilenmek zorunda olanlar bilir ki eskiden sobalar hem zahmetli hem de dikkat isteyen şeylerdi. Özellikle kış aylarında sabah erkenden kalkıp sobayı yakmak, odun ya da kömür taşımak, külünü temizlemek ciddi anlamda uğraştırıcıydı. Sobanın olmadığı odada bulaşık yıkamak ya da banyo yapmak eziyet gibiydi. Fakat sosyal medyada son dönemde soba güzellemesi yapılıyor bildiğiniz üzere. Pek çok kişi yeniden sobalı günlere dönmek istediğini söylüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, soba güzellemesi yapanlara ateş püskürdü. Sobanın gerçekte ne demek olduğunu açıklayan genç pek çok kişiyi gerçeklerle yüzleştirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPOq27...
Buradan izleyebilirsiniz;

“Bir kere zorunluluktan, donmamak için soba yakın da göreyim.”

Elbette bir yandan da o sobaların etrafında toplanmanın, üstünde kestane pişirmenin ya da çay demlemenin ayrı bir keyfi vardı. Tüm ailenin aynı odada uyumasının verdiği güven bir çocuk için paha biçilemez bi duyguydu. Burada özlem sobaya değil, eski güzel günlere. Maalesef o günlerin geri gelmesinin de pek imkanı yok.

