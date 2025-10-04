onedio
Y Kuşağının Gözü Yaşlı: 2006 ve 2025 Yılında Gerçekleşen İki Festivalin Görüntüleri Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
04.10.2025 - 21:54

2000’lerin başında Türkiye’de gençler için pek çok festival düzenleniyordu. Rock’n Coke, One Love ya da Radar Live gibi etkinlikler, gençlerin hep birlikte keyif aldığı ve hayatın stresinden uzaklaştığı etkinliklerdi. Yaz ayları yaklaşınca herkes çadırını, bilekliğini, kamp malzemelerini hazırlamaya başlar; Hezarfen Havaalanı ya da Parkorman gibi alanlar birkaç günlüğüne bambaşka bir dünyaya dönüşürdü. Duman, Athena, Mor ve Ötesi gibi yerli grupların yanında Muse, The Cure ya da Placebo gibi yabancı devler sahneye çıkar, binlerce kişi aynı anda şarkı söylerdi.

Sosyal medyada 2025'te ve 2006'da gerçekleşen iki festivalin görüntüleri karşılaştırdı. Görüntüler özellikle Y kuşağına derin bir iç çektirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

O dönem festivallere sadece müzik için değil, atmosferi yaşamak için gidilirdi.

O dönem festivallere sadece müzik için değil, atmosferi yaşamak için gidilirdi.

Çamur, toz, sabahın ilk ışıkları, tanımadığın insanlarla kurulan dostluklar ile o içten coşku sonuna kadar yaşanırdı. Cep telefonları da olmadığından her şey daha sade, daha samimiydi. Sosyal medya henüz hayatın merkezinde değildi, kimse “story” çekmek için orada olmazdı. Herkes gerçekten o anın tadını çıkarırdı. Bugün geriye dönüp bakınca, o festivaller artık bir dönemin enerjisini, gençliğin cesaretini ve özgür hissetme isteğini temsil ediyor.

