Y Kuşağının Gözü Yaşlı: 2006 ve 2025 Yılında Gerçekleşen İki Festivalin Görüntüleri Karşılaştırıldı

2000’lerin başında Türkiye’de gençler için pek çok festival düzenleniyordu. Rock’n Coke, One Love ya da Radar Live gibi etkinlikler, gençlerin hep birlikte keyif aldığı ve hayatın stresinden uzaklaştığı etkinliklerdi. Yaz ayları yaklaşınca herkes çadırını, bilekliğini, kamp malzemelerini hazırlamaya başlar; Hezarfen Havaalanı ya da Parkorman gibi alanlar birkaç günlüğüne bambaşka bir dünyaya dönüşürdü. Duman, Athena, Mor ve Ötesi gibi yerli grupların yanında Muse, The Cure ya da Placebo gibi yabancı devler sahneye çıkar, binlerce kişi aynı anda şarkı söylerdi.

Sosyal medyada 2025'te ve 2006'da gerçekleşen iki festivalin görüntüleri karşılaştırdı. Görüntüler özellikle Y kuşağına derin bir iç çektirdi.