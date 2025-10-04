onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir içerik Üreticisi Hepimizin Aklındaki Soruyu Yanıtladı: "Yaprak Dökümü Ayşe Infuencer Olsaydı"

Bir içerik Üreticisi Hepimizin Aklındaki Soruyu Yanıtladı: "Yaprak Dökümü Ayşe Infuencer Olsaydı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2025 - 19:07

İçerik Devam Ediyor

Yaprak Dökümü televizyonumuzun efsanelerinden biri. Yıllar geçse de hala eski bölümleri ilk günkü heyecanla izleniyor. Hatta kendine yeni izleyiciler bile bulabiliyor. Dizinin her bir karakteri ayrı bir hikayeye sahipti ve her birinin hikayesi mutlaka bir diğerini etkiliyordu. Her birimizin aklından zaman zaman, dizi karakterlerinin bugün ne yaptığı sorusu geçmiştir. Özellikle dizide taşanan tüm felaketlere küçücük yaşında katlanmak zorunda kalan Ayşe'nin yetişkinliği, psikolojik durumu tüm izleyicilerin aklını kurcalıyordur. Bir içerik üreticisi, Ayşe'nin nasıl bir geleceği olabileceğini çektiği bir video ile canlandırdı. Video kısa sürede beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPY50e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ayşe influencer olsayı"

"Ayşe influencer olsayı"

Yaprak Dökümü dizisindeki Ayşe Tekin, ailenin en küçük kızı olmasına rağmen, yaşadığı ortam ve olaylar nedeniyle erken olgunlaşmak zorunda kalmış bir karakter. Ailesinin sürekli kavga etmesi, ablası Necla ve Leyla’nın yaşadığı skandallar, babası Ali Rıza Bey’in yıkılışı, annenin çaresizliği gibi olaylar Ayşe’nin güven duygusunu epey sarstı. Zaten dizide de, Ayşe’nin kaygı bozukluğu, içe kapanma ve duygusal olgunluk erken gelişimini gözlemleyebiliyoruz. Peki sizce Ayşe'nin geleceği nasıl şekillenmiş olabilir? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın