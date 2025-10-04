Bir içerik Üreticisi Hepimizin Aklındaki Soruyu Yanıtladı: "Yaprak Dökümü Ayşe Infuencer Olsaydı"

Yaprak Dökümü televizyonumuzun efsanelerinden biri. Yıllar geçse de hala eski bölümleri ilk günkü heyecanla izleniyor. Hatta kendine yeni izleyiciler bile bulabiliyor. Dizinin her bir karakteri ayrı bir hikayeye sahipti ve her birinin hikayesi mutlaka bir diğerini etkiliyordu. Her birimizin aklından zaman zaman, dizi karakterlerinin bugün ne yaptığı sorusu geçmiştir. Özellikle dizide taşanan tüm felaketlere küçücük yaşında katlanmak zorunda kalan Ayşe'nin yetişkinliği, psikolojik durumu tüm izleyicilerin aklını kurcalıyordur. Bir içerik üreticisi, Ayşe'nin nasıl bir geleceği olabileceğini çektiği bir video ile canlandırdı. Video kısa sürede beğeni topladı.