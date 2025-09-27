Hindistan'da Çekilen Bir Filmdeki Dövüş Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri "Bu Neyin Kavgası?" Dedirtti

Hint dizileri ve filmleri bir dönem ülkemizde de oldukça popülerdi hatırlarsanız. Bu yapımlar genellikle ilginç ve abartılı olay örgüleriyle biliniyor bildiğiniz üzere. Sürekli yeni entrikalar, dramatik dönüşler ve beklenmedik olaylarlarla izleyicisini garip bir biçimde ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Hindistan'da çekilen bir filmdeki dövüş sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Aşırı ahenkli dövüş sahnesi, izleyenleri güldürdü.