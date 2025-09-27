onedio
Hindistan'da Çekilen Bir Filmdeki Dövüş Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri "Bu Neyin Kavgası?" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
27.09.2025 - 23:20

Hint dizileri ve filmleri bir dönem ülkemizde de oldukça popülerdi hatırlarsanız. Bu yapımlar genellikle ilginç ve abartılı olay örgüleriyle biliniyor bildiğiniz üzere. Sürekli yeni entrikalar, dramatik dönüşler ve beklenmedik olaylarlarla izleyicisini garip bir biçimde ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Hindistan'da çekilen bir filmdeki dövüş sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Aşırı ahenkli dövüş sahnesi, izleyenleri güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Dövüş mü dans mı?

Dövüş sahnesi herhangi bir dövüş sahnesi gibi büyük bir ciddiyetle başladı fakat bir anda koreografili bir dans sahnesine dönüştü. Sahnenin filmdeki hali ise merak konusu oldu.

