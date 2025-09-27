onedio
Bir Kadın İş Arkadaşlarının Eski Facebook Fotoğraflarını Bularak Onlara Tatlı Bir Nostalji Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
27.09.2025 - 18:32

Eskiden Facebook, temel iletişim araçlarımızdan biriydi. İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmak, fotoğraf ve şarkılar paylaşmak için en çok tercih ettiği sosyal medya platformlarından biriydi. Özellikle 2008-2015 yılları arasında dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştı. Pek çok kişi bu platform üzerinden yeni insanlarla tanışmış ya da bir dönem tanıdığı insanlara ulaşabilmişti.

Bir kadın, iş arkadaşlarının eski Facebook fotoğraflarını buldu. Fotoğrafların çıktısını alarak arkadaşlarına küçük bir sürpriz yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tatlı bir nostalji.

Facebook, o dönem gençler için arkadaş edinme ve sosyalleşme alanıydı fakat zamanla aile bireyleri, markalar ve kurumlar da aktif şekilde kullanmaya başladı. Özellikle gençler yavaş yavaş bu platformu terk etti. Şimdi ise büyüklerimizin vazgeçemediği bir alan haline geldi.

