Bir Kadın İş Arkadaşlarının Eski Facebook Fotoğraflarını Bularak Onlara Tatlı Bir Nostalji Yaşattı

Eskiden Facebook, temel iletişim araçlarımızdan biriydi. İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmak, fotoğraf ve şarkılar paylaşmak için en çok tercih ettiği sosyal medya platformlarından biriydi. Özellikle 2008-2015 yılları arasında dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştı. Pek çok kişi bu platform üzerinden yeni insanlarla tanışmış ya da bir dönem tanıdığı insanlara ulaşabilmişti.
Bir kadın, iş arkadaşlarının eski Facebook fotoğraflarını buldu. Fotoğrafların çıktısını alarak arkadaşlarına küçük bir sürpriz yaşattı.
Tatlı bir nostalji.
