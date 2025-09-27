onedio
Bir Sokak Röportajında Amca Kendisine Sorulan Soruyu Yanlış Anlayınca Konu Yine Ekonomiye Geldi

Bir Sokak Röportajında Amca Kendisine Sorulan Soruyu Yanlış Anlayınca Konu Yine Ekonomiye Geldi

27.09.2025 - 16:52

Sokak röportajlarında mesele her zaman ekonomidir bildiğiniz üzere. Toplumun her kesiminden insanın ekonomi ile ilgili yorumlarını sokak röportajlarında duyuyoruz. Bazen sokak röportajları insanların dert yandığı, yaşadıklarına isyan ettiği alanlara da dönüşebiliyor. İnsanlar yaşadıkları zorlukları mikrofon aracılığıyla geniş kitlelere haykırıyor. 

Erzurum'da bir sokak röportajında muhabir, bambaşka bir soru sordu fakat amca soruyu yanlış anladı. Soru bambaşka olsa da konu yine ekonomiye gelmiş oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kombininiz kaç para"

Muhabir bir amcaya, sosyal medyada meşhur olan 'Kombininiz kaç para?' sorusunu sordu. Bu akımda insanlar üzerlerindeki kıyafetlerin fiyatlarını tek tek açıklıyor, toplam fiyat üzerinden kıyafet değerlendiriliyor. Fakat amcamız soruyu 'Kombiniz kaç para?' diye anlayınca, doğalgaz fiyatlarından dert yanmaya başladı. Ortaya da gülümseten bir diyalog çıktı.

