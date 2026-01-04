İstanbul'u Gezen Bir Turist İstanbul'u Londra ile Karşılaştırdı: "İstanbul 10 Kat Daha Güvenli"

Barcelona, Paris ve Roma gibi dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan ünlü şehirler, son yıllarda hırsızlık olaylarıyla anılıyor. Özellikle sosyal medyada pek çok içerik üreticisi, bu şehirlerde telefon, kamera gibi eşyalarınızı çaldırmamanız için ne yapmanız gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunarak ekipman tavsiyesi veriyor. Tüm bunların yanında Türkiye'nin bu konuda daha güvenli olduğunu belirten turistlerin sayısı da bir hayli fazla.

Londra'dan Türkiye'ye gelen bir turist, Londra ile İstanbul'u kıyasladı. Günün farklı saatlerinde, farklı yerlerde gezen turist son olarak 'İstanbul Londra'dan 10 kat daha güvenli' dedi.