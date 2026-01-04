onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'u Gezen Bir Turist İstanbul'u Londra ile Karşılaştırdı: "İstanbul 10 Kat Daha Güvenli"

İstanbul'u Gezen Bir Turist İstanbul'u Londra ile Karşılaştırdı: "İstanbul 10 Kat Daha Güvenli"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 13:23

İçerik Devam Ediyor

Barcelona, Paris ve Roma gibi dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan ünlü şehirler, son yıllarda hırsızlık olaylarıyla anılıyor. Özellikle sosyal medyada pek çok içerik üreticisi, bu şehirlerde telefon, kamera gibi eşyalarınızı çaldırmamanız için ne yapmanız gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunarak ekipman tavsiyesi veriyor. Tüm bunların yanında Türkiye'nin bu konuda daha güvenli olduğunu belirten turistlerin sayısı da bir hayli fazla.

Londra'dan Türkiye'ye gelen bir turist, Londra ile İstanbul'u kıyasladı. Günün farklı saatlerinde, farklı yerlerde gezen turist son olarak 'İstanbul Londra'dan 10 kat daha güvenli' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Gerçekten Türkiye turistler için bu konuda daha mı güvenli?

Gerçekten Türkiye turistler için bu konuda daha mı güvenli?

Barselona, Paris ve Roma gibi şehirlerin hırsızlıkla anılmasının temel sebebi, turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki yankesicilik ve kapkaç olayları. Avrupa'nın bu büyük turizm merkezlerinde turistleri hedef alan profesyonel yankesicilik şebekeleri çok yaygın. Hatta Barselona, yıllardır 'dünyanın yankesicilik başkenti' olarak biliniyor. 

Emniyet verileri ve kullanıcı tabanlı endekslere (Numbeo gibi) göre İstanbul, Ankara veya Antalya gibi şehirlerde 'sokakta yürürken cüzdan çaldırma' veya 'açık alanda telefonun kapılması' riski, Paris veya Roma'nın turistik bölgelerine kıyasla genellikle daha düşük. Türkiye'de sokaklardaki 'esnaf kültürü' ve mahalle baskısı, bu tür küçük çaplı sokak hırsızlıklarına karşı doğal bir engel teşkil edebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın